Vicentin le respondió a Alberto Fernández: dijo que no puede ser una empresa “testigo” y habló de “confusión”

La cerealera Vicentin le respondió con dureza al presidente Alberto Fernández, que ayer planteó como propuesta tener una empresa “testigo” para el sector agroalimentario y, en esa línea, volvió a embestir sobre la empresa, cuyo concurso de acreedores acaba de ser intervenido por la Corte Suprema de Justicia Santa Fe. Fernández puso el foco en la figura del cramdown. Se trata de un mecanismo de última instancia a una quiebra que permite que acreedores u otro actor externo pueda formular una propuesta para tomar el control. La compañía dijo que “no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos” y señaló que cualquier explicación sobre el “cramdown” en rigor “sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada”. La avanzada del jefe de Estado se da a días de que concluya, el 30 del actual, el período de exclusividad para la empresa.

“En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown [opción que puede solicitar un acreedor], yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de “expropiemos empresas de cualquier modo” porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso”, señaló ayer el jefe de Estado a Página 12. Luego añadió: “El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible”. Antes el jefe de Estado había dicho que se necesitaba una empresa “testigo” para el mercado de los productos alimenticios.

El Banco Nación había prestado a Vicentin unos US$300 millones en prefinanciación. El ente vino siendo crítico del manejo de la cerealera. Vale recordar que la compañía ya presentó en la Justicia un plan de pago a 12 años a los acreedores. La firma tiene un acuerdo con la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra y Bunge para que se transformen en sus socios estratégicos, una vez que termine todo el proceso, a cambio del 95% de las acciones. Esos actores van a poner más de US$300 millones por año para el funcionamiento de la firma.

El “privilegio” del Banco Nación no es un privilegio general, según explicaron fuentes especializadas. Lo es sobre una garantía de plantas que la cerealera tiene en el norte de Santa Fe, como para la producción de etanol. Del crédito total, unos US$70 millones son quirografiarios y en ese caso el banco es un acreedor más. “Para este caso no tiene el peso suficiente para volcar la balanza en cuanto a lo que tiene que ver con el capital, pero es un acreedor más que puede actuar dentro del concurso como cualquier otro. Lo que no tiene es un poder especial cuando hablan de esos US$300 millones”, señaló una fuente consultada. Vale recordar que un grupo de cinco bancos internacionales son acreedores de US$530 millones.

“Todas las explicaciones relativas a un hipotético cramdown -imposibilitado por el apoyo mayoritario de los acreedores a la propuesta- sólo llevan a confusión a la audiencia no especializada, puesto que ninguna de ellas explica cómo se va a financiar la actividad de Vicentin, de dónde saldrán los 300 millones de dólares de capital de trabajo necesario para operar, cómo recuperarán sus acreencias los acreedores -todos, no solamente los granarios- y cómo se protegerán los 1.500 puestos de trabajo directos durante una aventura sin conducción ni capacidad financiera”; indicó la cerealera en su comunicado.

Vale recordar que, en noviembre del año pasado, un grupo de 72 acreedores granarios que representan más del 25% de una acreencia granaria que supera los US$420 millones había impulsado un proceso para un cramdown.

Según la cerealera, la propuesta que hizo a sus acreedores “a la fecha cuenta con el apoyo de más de 1000 acreedores” y ella “tiene posibilidades concretas de alcanzar la declaración de “Existencia de Acuerdo”. Con ese nivel tiene lo necesario para los acreedores de granos mientras resta conocer la definición de los bancos internacionales.

Vicentin calificó a su propuesta de “creíble, sustentable y autosuficiente” y remarcó que “es la única alternativa concreta que permite a los acreedores de la Sociedad recuperar sus acreencias en los términos aceptados por las mayorías de ley”.

En otro tramo de su comunicado se refirió a la frase sobre la empresa “testigo” de la que ayer habló Fernández para ordenar el sector agroalimentario. “Vicentin no es ni puede ser una empresa testigo que ordene el mercado de granos, puesto que Vicentin es tan solo una (gran) empresa de molienda que transforma granos en aceite y harina. Su participación antes de la presentación en concurso nunca alcanzó el 15% del sector”, dijo.

La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, decidió intervenir el concurso de acreedores de Vicentin ante un pedido de “avocamiento” de uno de los principales acreedores. Así, le pidió al juez del concurso, Fabián Lorenzini, el expediente y dejó en suspenso las acciones.

Sobre esto la cerealera indicó que “ratifica su confianza en las instituciones -en especial en la justicia provincial- y que aguarda con expectativa la reanudación de los plazos procesales a fin de terminar la acreditación de las conformidades requeridas por la Ley de Concursos y Quiebras para alcanzar un Acuerdo con sus legítimos acreedores”.

Agregó: “La suspensión de plazos se ha ordenado en vísperas de la Audiencia Informativa establecida por la ley concursal, fijada para el día Miércoles 22 de Junio a las 17.30h, en la que Vicentin S.A.I.C. debía brindar explicaciones respecto de la negociación llevada a cabo con sus acreedores, especialmente cómo iba a alcanzar las mayorías de ley dentro del plazo del período de exclusividad, y los asistentes podían formular preguntas sobre la propuesta”.