AgTech: ¿por qué hay que mirar lo que sucede en el agro de la India?

En septiembre pasado, India sancionó una ley para liberalizar la comercialización de productos agrícolas y está avanzando con otras reformas Fuente: AFP

Juan Manuel Barrero Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021 • 09:35

La India es una de las áreas más grandes de tierra fértil en el mundo, es líder en producción de leche y también ocupa un lugar central en la producción de trigo y arroz. Sin embargo tiene grandes ineficiencias en la conservación de los alimentos como frutas y verduras y exporta poco (o menos de lo que podría).

Sin embargo, este escenario podría cambiar a partir de la decisión del parlamento indio que en septiembre de 2020 sancionó una ley para liberalizar la comercialización de productos agrícolas y está avanzando con otras reformas en ese sentido.

Antes de que Narendra Modi, el primer ministro de la India, propusiera cambios en la forma de comercialización, los agricultores indios debían vender su producción al Comité de Comercialización de Productos Agrícolas (APMC) o Mandis como eran conocidos popularmente.

Estos mercados eran regulados por el gobierno y desaparecieron a partir de las leyes de Comercio de Productos Agrícolas (Promoción y Facilitación) y el Proyecto de Ley del Acuerdo de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas de 2020.

La medida no tuvo amplio consenso. No todos los productores están a favor de este cambio, muchos de ellos argumentan que no están preparados para tratar directamente con los gigantes corporativos.

Tecnologías para eliminar las limitaciones de mercado

Puede ser cierto que los productores no estén equipados correctamente para afrontar el cambio propuesto por el gobierno indio, pero el agtech ya puso sobre la mesa algunas soluciones. Les comparto dos startups que traen ideas innovadoras, incluso para mejorar los servicios a productores que llevan la vanguardia en el uso de la tecnología.

AgriBazaar

Plataforma creada en India que ayuda a conectar a agricultores, comerciantes, bancos, empresas y gobiernos. Si bien esto ya es conocido en la Argentina, resulta interesante que con la plataforma los agricultores reciben el pago directamente en sus cuentas bancarias a través del monedero electrónico AgriPay.

Además de conectar a los vendedores y compradores, AgriBazaar brinda soporte logístico y asesoramiento agronómico a los productores. De cara al futuro, tiene como objetivo mapear y etiquetar cada granja y convertirse en el Google Maps del sector agrícola indio.

Crofarm

Entrega frutas y verduras frescas a minoristas. Hasta allí no hay nada nuevo, sin embargo, su plus es que usa un sistema de predicción de la demanda basado en Inteligencia Artificial para estudiar los datos históricos y en base a ello realizar sus compras. El sistema también ayuda a realizar un seguimiento del inventario de productos por su vida útil y envía una alerta en caso de haya un inventario obsoleto.

Y esto añade un plus, recordemos que uno de los problemas de los productores de la India es que no logran conservar los productos correctamente. Además, Crofarm utiliza herramientas CRM creadas en WhatsApp para administrar las interacciones con los clientes.

¿Por qué mirar a India? Porque si este competidor entra en el mercado, también impulsará la innovación en la producción y siempre hay un nuevo proceso por mejorar y del cual aprender.

El autor es socio de Barrero & Asociados

Conforme a los criterios de Más información