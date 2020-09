Un productor denunció una venganza tras alertar sobre delitos en el campo

Parte de los daños que generó el incendio en el campo de Pando

Luego de que Francisco Pando, un productor de San Lorenzo, Corrientes, denunciara que cuatreros y cazadores que ingresan en los campos de la región están realizando un incesante robo de hacienda, uno de sus animales apareció muerto a balazos y, además, 700 hectáreas del establecimiento ganadero fueron quemadas junto a corrales. Para el productor, se trató de una venganza por sus denuncias.

Según Pando, este acto de vandalismo del que fue víctima está ligado a sus denuncias, que publicó LA NACION.

"Después de haber dado declaraciones y habernos reunido con autoconvocados (el productor participó de una asamblea para abordar la inseguridad en la región), vimos que, de la parte del fondo del campo, venía fuego. Se terminaron quemando más de 700 hectáreas y mangas de corrales", dijo.

El corral fue quemado con intencionalidad, según dijo el productor

Aclaró que, con la ayuda de los bomberos, pudieron controlar el fuego y descubrieron que el incendio se había originado en el medio del campo en unos postes de quebracho. "Hubo una intencionalidad absoluta, pero no podemos imputar a nadie porque no lo vimos", señaló. Hasta el momento no hizo la denuncia ante la policía sobre este hecho, pero está realizando un expediente con la asesoría de un abogado para saber cómo proceder.

El ataque contra su propiedad no quedó ahí. "A los siete días apareció una vaca con un tiro de escopeta, degollada y abandonada en el lugar. Evidentemente, no es un dato de gente que quiera robar el animal y llevárselo, sí de algo para hacer daño", expresó.

El productor cree que esto forma parte de un amedrentamiento para que no exponga la situación que están pasando sus vecinos de San Lorenzo, San Roque, Saladas, Bella Vista y Santo Tomé, en esa provincia. "Yo creo que es una señal que mandan para que yo no siga con este tema, un campo se puede secar en esta época de sequía, pero no un corral. Los autoconvocados pedimos que se investiguen los casos de abigeato que estamos padeciendo", solicitó.

Productores autoconvocados hicieron una reunión con rurales regionales para pedir el accionar de fiscales de oficio y que se investigue lo que está pasando con el robo de animales; que se modifique el régimen de excarcelación para delincuentes acusados de robo de ganado y la destitución de sus cargos de policías que se vean involucrados en las causas.

El animal baleado y degollado

"Las personas que son encarceladas bajo el delito de abigeato, salen a los 4 o 5 días. Nosotros pedimos que se modifique la ley y, además, exponemos el desinterés de parte de la policía en investigar este tipo de casos", dijo.

Entre las soluciones que proponen los productores para reducir el número de robos y vandalismo rural es que se empiece a investigar en las carnicerías la procedencia de lo que venden. "Necesitamos imperiosamente que se pongan los fiscales de la región a investigar esto porque la policía no lo hace. No hay una motivación sobre estos delitos", sostuvo.

"Me genera impotencia y me preocupa que mi personal se encuentre, en algún momento, con estas personas en el campo y que entren como si fuera propio", concluyó.