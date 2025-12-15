Rehén insólito: un delincuente amenazó con matar a un caniche robado para no ser detenido

El cachorro caniche de pelaje rizado, blanco en el cuerpo y negro en la cabeza, quedó convertido en rehén en medio de un robo que escaló a amenaza contra la vida del pequeño animal. Luciano Alberto V., de 18 años, alias “Coco”, gritaba que lo asfixiaría si la Policía se acercaba.

Minutos antes, junto a tres menores, había irrumpido en una vivienda del barrio Ñu Porá, en la capital misionera, robado herramientas y la mascota, y atacado al cuidador con un arma blanca. La tensión se resolvió con un operativo cerrojo: el sospechoso fue reducido y el perro recuperado ileso.

Según la denuncia del cuidador del inmueble, Orlando L., de 42 años, el grupo ingresó a la propiedad situada en la intersección de las calles Cataratas del Iguazú y Guembé. Allí sustrajeron una desmalezadora, una mochila, una llave inglesa y el cachorro. Cuando la víctima intentó impedir el robo, el único mayor entre los delincuentes lo atacó con un arma blanca y le provocó lesiones leves en el antebrazo. El cuidador recibió asistencia y se encuentra fuera de peligro.

El despliegue policial se activó tras el llamado al 911. Efectivos de la Comisaría 14ª de la Unidad Regional X, con apoyo del Comando Táctico Especial Fátima, montaron un operativo cerrojo para cerrar vías de escape y localizar a los sospechosos en un radio cercano a la vivienda.

El procedimiento incluyó la segmentación del área, la comunicación continua entre móviles y la interceptación en puntos estratégicos, lo que permitió ubicar al grupo a pocas cuadras del domicilio.

Al momento de ser rodeado, “Coco” tomó al perro y amenazó con asfixiarlo para evitar la detención. La reducción se concretó con rapidez y sin que el animal sufriera daño.

Como resultado del procedimiento, Luciano Alberto V. quedó detenido a disposición de la Justicia. Los tres menores, dos de 15 y uno de 12, fueron demorados y entregados al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas), conforme a los protocolos vigentes. La mascota y los elementos robados fueron recuperados y puestos bajo resguardo.

El parte policial indica que el detenido tiene antecedentes y es reincidente. Los elementos robados, la desmalezadora, la mochila y la llave inglesa fueron recuperados y la mascota restituida. El joven de 18 años permanece detenido.