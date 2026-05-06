Antes de junio: los productores ganaderos deberán registrarse en una plataforma para no quedar fuera de un mercado

Ante la inminente puesta en marcha del nuevo reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) recordó que los productores ganaderos deberán registrarse antes de junio en Visec Carne, la plataforma creada por la cadena bovina para facilitar el cumplimiento de las futuras exigencias ambientales y comerciales. El Ipcva no es el Visec Carne, pero junto con el Consorcio ABC financió la plataforma. La inscripción no tiene costo para el productor.

Aunque el reglamento Europeo 1115/2023 fue postergado y comenzará a aplicarse formalmente desde el 30 de diciembre de 2026, en el sector remarcaron que los tiempos para adecuarse ya empezaron a correr. La principal preocupación pasa por garantizar la trazabilidad completa de los animales, una condición que Europa exigirá para autorizar el ingreso de carne vacuna a ese mercado.

“Para que un frigorífico pueda exportar carne a la Unión Europea, deberá demostrar el recorrido de los animales y su origen productivo”, señalaron desde el Ipcva. En ese contexto, desde la cadena alertaron que si los productores no están incorporados al sistema, la información necesaria para reconstruir la trazabilidad de los animales no podrá integrarse correctamente.

La trazabilidad de los animales, desde el campo de origen, será un requisito para exportar carne al mercado europeo Archivo

La inscripción se realiza a través de Visec Carne, una plataforma desarrollada por actores de la cadena de ganados y carne vacuna argentina para reunir y validar información vinculada con trazabilidad, legalidad, origen de los animales y cumplimiento ambiental.

En el sector explicaron que la herramienta no funciona como una certificación de campos o productos, sino como un sistema de validación de información que permita demostrar ante los mercados internacionales el cumplimiento de las nuevas exigencias comerciales.

Uno de los puntos que hoy genera mayor urgencia es el análisis de los polígonos de los establecimientos ganaderos. Según informó el Ipcva, durante junio el instituto realizará sin costo el análisis de los campos que ya estén registrados en el sistema. Después de ese plazo, el productor que no se haya inscripto deberá afrontar ese gasto por su cuenta. “Pasado ese plazo, el análisis ya no será financiado por el Instituto”, indicaron.

Desde la cadena también advirtieron sobre las posibles consecuencias comerciales para quienes queden fuera del sistema. Según explicaron, los productores no registrados podrían perder oportunidades de venta en circuitos vinculados a mercados con mayores exigencias ambientales.

“Su hacienda podría tener menos compradores interesados o perder valor comercial frente a animales provenientes de establecimientos ya registrados y validados”, señalaron.

La advertencia alcanza a todos los productores ganaderos y no solamente a quienes actualmente exportan carne a Europa. En el sector explican que la cadena bovina funciona de manera integrada y que un animal criado en un campo de cría puede terminar luego, de manera directa o indirecta, dentro de un circuito exportador. Por ese motivo, sostienen que el registro debe abarcar a toda la producción. “Un ternero que hoy está en un campo de cría puede terminar, directa o indirectamente, en un circuito exportador”, remarcaron.

El sector busca avanzar en la inscripción de productores en Visec Carne para cumplir con las exigencias de la Unión Europea

La iniciativa es impulsada, según indicaron, por entidades vinculadas a la producción, la industria frigorífica, la comercialización y distintos servicios asociados a la cadena vacuna. Entre otras instituciones participan el Ipcva, el Consorcio ABC, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria Argentina, Fifra, Unica, APEA, Ciara-CEC, la Cámara Argentina de Feedlot y asociaciones de criadores.

La regulación europea sobre deforestación se transformó en uno de los temas que más sigue el sector exportador argentino en los últimos meses, destacaron. La norma busca impedir el ingreso al mercado europeo de productos asociados a desmontes y alcanzará a distintas cadenas agroindustriales, entre ellas la carne vacuna, la soja, la madera, el cacao, el café y el aceite de palma.