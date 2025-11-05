Anuncio: se aprobó un RIGI por casi US$300 millones para un nuevo puerto multipropósito

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció hoy que se aprobó otro proyecto RIGI, en este caso para un nuevo puerto en Timbúes, en la provincia de Santa Fe. Implicará una inversión cercana a los US$300 millones y será tanto para el almacenaje de fertilizantes, granos y otros productos.

El proyecto corresponde a la construcción de Terminal Timbúes, “un puerto multipropósito de última generación que demandará una inversión superior a los 290 millones de dólares por parte de la empresa Terminales y Servicios SA en la localidad de Timbúes, al norte de Rosario", indicó la compañía. Señaló que se trata del primer proyecto portuario adherido al régimen especial de inversiones impulsado por el gobierno nacional con amplios beneficios.

En tanto, al dar a conocer la noticia en su cuenta de X, Caputo dijo: “El Comité Evaluador aprobó el noveno proyecto RIGI: un nuevo puerto en Timbúes (Santa Fe) sobre el río Paraná. Con una inversión de US$277 millones, podrá almacenar fertilizantes, minerales de hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles, fortaleciendo la hidrovía del Paraná y su rol clave para el agro y la industria argentina”.

El funcionario apuntó que, con este proyecto, las inversiones totales aprobadas en el marco del RIGI suman ya los US$24.800 millones.

Según la información oficial disponible, el RIGI, aprobado en el marco de la Ley Bases, “ofrece beneficios y seguridad jurídica a proyectos de gran escala que califiquen como ‘Gran Inversión’ en sectores estratégicos”. Es para energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo, siderurgia y actividades relacionadas al petróleo y gas.

Vista de cómo serán parte de las instalaciones

“Al fomentar la inversión en estos sectores, el RIGI busca generar empleo, promover la producción local y aumentar las exportaciones. Además, establece un marco de estabilidad y colaboración entre los distintos niveles de gobierno para garantizar el éxito de estas iniciativas”, indicó el Gobierno.

Vigente desde octubre de 2024, el sistema "ofrece previsibilidad, incentivos fiscales y jurídicos durante 30 años para atraer proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares".

De acuerdo con la compañía que llevará adelante la inversión, la construcción de la terminal generará picos de empleo de hasta 300 trabajadores. “Una vez operativas las tres unidades principales, se generarán 200 puestos directos de trabajo, más el empleo indirecto asociado al funcionamiento de un puerto de escala”, indicó.

“La tecnología que tendrá Terminal Timbúes permitirá optimizar tiempos de carga y descarga, reducir costos logísticos y evitar cuellos de botella que afectan la competitividad del comercio exterior”, señaló. Agregó: “Su diseño multimodal incluye acceso ferroviario en trocha ancha y angosta, red vial integrada y un hub barcacero que amplía las alternativas de transporte, mejorando la trazabilidad y predictibilidad de la cadena de suministro”.

Galpones que tendrá la terminal portuaria multipropósito

La compañía, que ya posee operaciones en puertos como San Nicolás de los Arroyos, Quequén, Arroyo Seco, Villa Constitución, Puerto General San Martín y Timbúes, destacó también que el puerto se diseñó bajo criterios de sustentabilidad. Al respecto, remarcó: “La terminal contará con una reserva natural protegida de 70 hectáreas, que se conformará como un Paisaje Productivo Protegido (PPP) en alianza con Fundación ProYungas, sumando valor ambiental a la actividad productiva. El plan contempla, además, la implementación de medidas concretas como el uso progresivo del ferrocarril para reducir la huella de carbono, de rutas alternativas para evitar la saturación vial, del sistema round trip que maximiza la eficiencia de transporte y el armado de un parque solar propio, que permitirá avanzar en el uso de energías limpias”.