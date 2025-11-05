Por Messi y Milei: las exportaciones de yerba mate baten récords y se vienen dos mercados gigantes

POSADAS, Misiones.- Las exportaciones de yerba mate batirán en este 2025 una sorprendente marca, al superar los 50 millones de kilos. Se trata de una cifra que no estaba en las estimaciones de nadie hace un tiempo. Desde hace años, las exportaciones de yerba mate rondan los 40 millones de kilos.

La semana pasada, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) informó que las exportaciones de yerba alcanzaron los 42 millones de kilos a septiembre. Ese volumen supera las ventas de 2021, 2022 o 2023 y casi equipara al récord de 2024, cuando se alcanzaron los 43,8 millones de kilos. Y todavía faltan contabilizar tres meses de ventas al exterior.

Pero, además, se rompe el “maleficio” que afecta a este negocio, donde tras un año de pico en las ventas al exterior, invariablemente se caía al siguiente. Como producto de los vaivenes del tipo de cambio que hacía que algunos industriales dejaran de vender afuera porque ya no “les cerraba el número”.

En particular, en septiembre pasado se batió el récord mensual de exportaciones, con 7,2 millones de kilos, cuando en un buen mes, las exportaciones oscilan en 5 millones y contadas veces alcanzaron los 6 millones de kilos. El máximo histórico anterior se había alcanzado en julio, con la marca inédita entonces de 6,5 millones de kilos, que rápidamente quedó desactualizada.

Passalacqua junto al productor Fernando Haddad, Ricardo Maciel (director del INYM por Misiones), Facundo Sartori (ministro del Agro), Renzo Klimiuk y Denis Bochert (cooperativista y exdirector del INYM). El gobernador quiere impulsar a las empresas a que vuelvan a intentar conquistar el mercado de la India, aprovechando esta vez una popularidad mundial que la yerba no tenía hace siete años, cuando desembarcaron las primeras misiones comerciales

En este 2025 se observan fenómenos distintos en este negocio, que según las fuentes de la industria consultadas por LA NACION responden a dos fenómenos que podrían sintetizarse con dos nombres: Milei y Messi. El astro argentino, según los expertos, es el símbolo de la creciente popularidad mundial de la yerba mate, que gana adeptos y fama como bebida cool y sana. Y Messi es apenas la punta de lanza, ya que son muchas las celebridades de Hollywood o del fútbol mundial, más allá de argentinos y uruguayos famosos, que promocionan el mate y encima lo hacen gratis.

“Esto está generando un impacto, hay un interés creciente, hay cada vez más consultas de afuera”, explicó a LA NACION Marcelo Szychowski, de la firma La Cachuera, la segunda exportadora de yerba de la Argentina. Szychowski, que fue director del INYM por la industria, se la pasa relevando el mercado y las góndolas de países remotos, donde empieza a aparecer el producto argentino o refuerza su presencia.

“Dejó de ser una bebida nostálgica, con todos estos deportistas de alta competencia que andan con el termo y el mate se hizo una bebida de culto, se está viendo así, crecen las exportaciones fuerte en EE.UU. sobre todo en la costa de Florida por Messi. Los contenedores antes eran de 20 toneladas y ahora son de 40”, indicó Gustavo Redondo, gerente comercial de CBSé.

Desregulación

El segundo factor es la desregulación que impulsó Milei con el DNU 70/2023 por el cual eliminó los precios sostén que fijaba el INYM dos veces al año, y dejó el precio de la hoja verde y la yerba canchada liberado al libre juego de la oferta y demanda. El resultado fue la caída del precio de la materia prima, que impulsó las ventas al exterior aún con la pérdida de competitividad que hubo en su momento con el atraso cambiario.

“Que caiga un 25% el precio de la materia prima, para nosotros es bueno, porque eso termina impactando en el precio que pagan los consumidores en góndolas y en la posibilidad de exportación”, dijo hace unos días el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante su exposición en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados.

El lado B de esa política es la crisis que sobrellevan miles de pequeños productores yerbateros, que piden dar marcha atrás con la desregulación y a quienes se les está pagando valores que ronda los 250 pesos el kilo de hoja verde, casi la mitad de los 423 kilos que fijó el INYM como costo para ese producto.

La caída del precio en la Argentina generó que la principal empresa exportadora, el Grupo Kabour, que estaba operando cada vez más desde Paraguay y Brasil, “repatriara” operaciones de comercio exterior para concentrar todos los envíos desde su base en Andresito, en el extremo nordeste del país. Kabour, de origen Sirio, además inauguró un centro de distribución en Jordania que está apalancando fuerte las exportaciones argentinas.

Evolución de las exportaciones de yerba mate

Hasta hace dos años, los exportadores paraguayos estaban aprovechando para quitarles clientes a los argentinos, aprovechando un tipo de cambio libre, mientras los empresarios locales liquidaban exportaciones al dólar oficial y preferían evitar crecer.

Al mismo tiempo, muchas empresas importaban materia prima de Brasil y Paraguay, también aprovechando la brecha cambiaria que fomentaba compras al exterior. Todo eso desapareció con la desregulación yerbatera, el bajo precio de la materia prima y la cuasi-unificación cambiaria.

Empresas

Otro factor importante es que hay más empresas que exportan, incluyendo pequeñas cooperativas y firmas que no estaban acostumbradas a vender afuera. Un dato destacado es el creciente interés de las dos yerbateras más grandes del mercado, las correntinas Las Marías y Playadito, históricamente con un rol muy secundario en exportaciones. Ahora se ubican cuarta y quinta, respectivamente, en ventas externas.

Con una particularidad, a diferencia de las tres primeras (Kabour, La Cachuera y Piporé), las correntinas exportan todo en paquetes, mientras que el resto de las firmas realizan sus exportaciones a granel, en big bags de 50 o 100 kilos.

Un argentino puede entrar en el sector gastronómico de las tiendas Lafayette, en París, o en un Carrefour en Italia, y encontrar a Taraguí y Playadito, a valores de entre 5 y 7 euros el paquete de medio kilo. Entre enero y septiembre último Las Marías lleva exportados 2,7 millones de kilos, con casi el 7% de las exportaciones, mientras que Playadito vendió al exterior por 1 millón de kilos, con casi el 3%.

En el mismo lapso Kabour, el número uno, exportó por 13,7 millones de kilos (34%), La Cachuera colocó 11,3 millones de kilos (28%) y la Cooperativa Piporé, 5,5 millones de kilos (casi 14%).

Playadito es la gran ganadora de este nuevo mercado desregulado, con ventas en el mercado interno creciendo al 23% y exportaciones al 50% en lo que va de 2025. “Lo de Messi genera impacto también en el mercado interno, especial en los jóvenes, y afuera sin dudas, incluso en los latinoamericanos que viven en el exterior”, indicó una fuente de Liebig, donde está la firma.

El mercado de la India

Es tal el interés que está despertando el mercado externo que el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, volvió a redoblar los esfuerzos para entrar en la India. Passalacqua se reunió esta semana con empresarios y cooperativas a quienes pensaba acompañar en una misión comercial a ese país que partirá el 9 de noviembre, con apoyo del CFI. Finalmente tuvo que bajarse del avión por cuestiones de agenda.

El gobernador, hace un tiempo, recibió a Anish Narang, CEO de Karavan Advisory Enterprises LLP, una firma que estuvo trabajando con el INYM, Piporé y otras empresas desde 2016 (en el primer mandato de Passalacqua) para buscar entrar a la India. Esos esfuerzos, nunca dieron los frutos esperados. Ahora el enfoque es poner una meta realista: alcanzar los 100.000 consumidores iniciales (India tiene 1250 millones de habitantes), que según los cálculos oficiales daría un consumo de 500.000 toneladas en el primer año.

“Vamos a contactar importadores”, explicó a LA NACION, Renzo Klimiuk, empresario tealero y yerbatero que hace poco hizo su primer embarque de yerba mate a China. Los yerbateros no se quieren ilusionar con las matemáticas y la cantidad de habitantes de estos gigantes, pero si se lograra avanzar en China e India podría haber más ventas.