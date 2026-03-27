Más barato: cuánto menos cuesta el bioetanol, la apuesta urgente del Gobierno para contener a la nafta

La escalada del precio internacional del petróleo, impulsada por la guerra en Medio Oriente, ha consolidado una oportunidad histórica para los biocombustibles en la Argentina. En este contexto, la Secretaría de Energía publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución 79/2026, una normativa clave que allana el camino para incrementar la participación del bioetanol en la nafta del mercado interno. En rigor, esta medida, respaldada desde las cámaras ligadas a la elaboración de bioetanol, permitirá aprovechar la competitividad estructural que ha ganado la producción nacional a base de caña de azúcar y de maíz.

El contenido de la flamante normativa que compartió, incluso en sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, no modifica el corte obligatorio de bioetanol, hoy del 12%, ni impone nuevas exigencias a las empresas refinadoras. Por el contrario, su objetivo principal es adecuar el marco regulatorio vigente para que, si una compañía petrolera lo considera conveniente, pueda incorporar de manera voluntaria hasta un 15% de bioetanol (E15) en las naftas y hasta un 20% en volumen de biodiésel en gasoil [hoy lo obligatorio es un corte de 7,5%]. Todo esto se enmarca dentro de parámetros de calidad estrictamente establecidos, y que buscan brindar flexibilidad al sector sin comprometer el funcionamiento del parque automotor.

En ese contexto, Claudio Molina, analista en bioenergías, señaló que el aumento del corte es, en la práctica, una decisión que define cada refinador mezclador. “Lo que hizo hoy la Secretaría de Energía con esta nueva resolución es adecuar el contenido de oxígeno que estaba relacionado con un etanol del 12%”, detalló. Al agregar un mayor porcentaje de biocombustible, ingresa más oxígeno a la mezcla, por lo que era imperativo un ajuste técnico. En Brasil, recordó, el uso de motores flex permite liberar el contenido de etanol, pero en la Argentina, al carecer de este tipo de vehículos en el mercado interno, se deben fijar límites compatibles con los requerimientos de los fabricantes automotrices.

Para el experto, esta actualización resuelve una falla regulatoria de larga data. Por eso, recordó que la resolución 1283 del año 2006, encargada de regular la norma de calidad de los combustibles, ya autorizaba el uso de hasta un 15% de etanol. Sin embargo, existía una inconsistencia normativa que impedía su aplicación práctica: había una clara contradicción entre permitir un 15% de etanol y mantener un límite de contenido de oxígeno del 4,5%. Con la nueva disposición, ese tope de oxígeno se elevó finalmente al 5,6%, corrigiendo definitivamente el desfasaje.

A partir de ahora, si una compañía petrolera lo considera conveniente, puede incorporar de manera voluntaria hasta un 15% de bioetanol (E15) en las naftas

La urgencia para la rectificación implica una conveniencia económica. El bioetanol ya venía demostrando ser un producto muy competitivo cuando el petróleo cotizaba a 70 dólares el barril, fundamentalmente porque aporta un alto octanaje. Hoy, frente a un escenario donde el barril de crudo Brent ronda los 110 dólares, el biocombustible pasa a ser sustancialmente más atractivo, explicaron.

La comparativa de precios actuales expone esta ventaja de forma contundente, dado que mientras que el precio fijado para el bioetanol oscilaba en febrero último los 917 pesos por litro para el de maíz y los 1000 pesos para el de caña, el valor de la nafta súper en los surtidores ha trepado a la franja de los 1920 a 1966 pesos, y la variante premium supera los 2162 pesos por litro. De acuerdo con los analistas, esta brecha económica frente a un crudo internacional encarecido ratifica que el bioetanol funciona como un amortiguador del costo final, abaratando la producción de la mezcla frente a la alternativa de refinar o importar derivados fósiles a precio pleno.

En marzo de 2025, el litro de nafta súper en los surtidores porteños se comercializaba a $1173 y la variante premium trepaba a los $1449. En contraste, los valores oficiales fijados para el bioetanol en febrero de ese mismo año eran sustancialmente inferiores: el litro a base de caña de azúcar costaba $717,88, mientras que el elaborado a base de maíz en $657,96. Esta diferencia de $455 a favor del bioetanol de caña y de $515 en el caso del de maíz respecto a la nafta súper más económica refleja cómo, mucho antes de la actual escalada del petróleo, la mezcla con producción nacional ya representaba un ahorro decisivo frente a los derivados fósiles.

El valor de la nafta súper en los surtidores ha trepado a la franja de los 1920 a 1966 pesos Nicolás Suárez

Para Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, la coyuntura es inmejorable. “En un contexto internacional donde el precio del petróleo sube por conflictos geopolíticos, la Argentina va a aprovechar la oportunidad de reemplazar importaciones de naftas contaminantes por producción propia de bioetanol”, aseguró. Adam subrayó que este biocombustible es estructuralmente competitivo frente a las naftas importadas, y destacó que esta medida fomentará un mayor desarrollo en el interior del país y evitará una importante fuga de divisas.

Las proyecciones del sector anticipan que el incremento en las mezclas será progresivo, pero tangible. Actualmente, el consumo interno demanda 1,2 millones de metros cúbicos de bioetanol, y con la habilitación voluntaria del E15 la demanda potencial suma 300.000 metros cúbicos adicionales, alcanzando los 1,5 millones. Adam dijo que la industria cuenta hoy mismo con la capacidad instalada suficiente para abastecer este nuevo volumen, recordando que la Argentina gasta anualmente unos 400 millones de dólares en importar naftas.

Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz

En ese contexto, Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, destacó que el parque automotor está en plenas condiciones de usar el 15% de bioetanol, algo verificado por exhaustivas evaluaciones técnicas independientes. “Bregamos para incrementar el corte de bioetanol en naftas al 15%, por eso apoyamos esta resolución de la Secretaría que allana la posibilidad para una mayor producción de bioetanol en una capacidad instalada que ya tiene”, dijo.

Feijóo remarcó que, en 2025, de los 10 millones de metros cúbicos de nafta demandados, el país debió importar 754.000 metros cúbicos. Ante esto, observó que la combustión más limpia y eficiente del bioetanol no solo ayuda a mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones, sino que representa la solución económica y estratégica más conveniente para la balanza comercial, las petroleras y las cadenas de valor agroindustriales.

El hasta ahora obligatorio corte del 12% se cubre en un 6% con el bioetanol de maíz y el otro 6% con el de caña. Unos 2 millones de toneladas de maíz se usan para bioetanol con este cereal, lo que representa entre el 3 y 3,5% de la cosecha. En tanto, se destina el 25% del azúcar producido a partir de 25,1 millones de toneladas de caña.

Gustavo Idígoras, titular de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera (Ciara) e integrante de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), señaló que el Gobierno debería enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley en el actual contexto de crisis internacional del petróleo para impulsar una mayor utilización de biocombustibles como el bioetanol.