ARCA incorpora a la maquinaria usada al régimen de ventanilla única de comercio exterior

Con eje en modernizar, reducir tiempos y costos para fortalecer los mecanismos de control y transparencia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio un nuevo paso en la simplificación de los trámites de comercio exterior al incorporar a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (Vucea) el proceso para la importación de maquinaria usada.

Según indicaron, el objetivo es tener “menor fricción burocrática y mayor digitalización de los flujos de información entre los organismos que intervienen en el procedimiento”.

La medida apunta a automatizar la gestión de documentación, reducir tiempos administrativos y facilitar las inversiones productivas. La decisión fue oficializada mediante la Resolución General 5892/2026, publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia dentro de los próximos 10 días hábiles.

Según informó el organismo, la incorporación de este trámite forma parte de una estrategia para continuar simplificando procesos vinculados con el comercio exterior.

La resolución incorpora a la Vucea las autorizaciones vinculadas con el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas, centralizando su tramitación en una única plataforma Gentileza

“La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) incorporó nuevos trámites a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (Vucea). El organismo sumó más procedimientos relacionados a la importación de maquinaria usada mediante la automatización de la gestión y control de documentación. De esta manera, ARCA continúa con su objetivo de simplificar procesos a los contribuyentes para impulsar la inversión”, señaló el organismo.

La resolución incorpora a la Vucea las autorizaciones vinculadas con el Régimen de Importación de Líneas de Producción Usadas, centralizando su tramitación en una única plataforma.

En ese marco, tanto la resolución aprobatoria como la Constancia de Expediente en Trámite (CET) pasarán a gestionarse de manera digital. La norma establece que ambos documentos serán remitidos automáticamente a la Dirección General de Aduanas (DGA), donde serán validados en el Sistema Informático Malvina (SIM). A su vez, deberán ser declarados al momento de oficializar las solicitudes de destinación definitiva de importación para consumo.