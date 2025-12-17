Realizaron un control de alcoholemia tras una jineteada y el intendente pidió remover al policía a cargo: “Los gauchos no toman jugo”

El intendente del partido bonaerense de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, pidió separar de su puesto a un teniente a cargo de una comisaría por hacer un control de alcoholemia afuera de una jineteada. Moccero sostuvo que la decisión de los efectivos de realizar el control fue “ridícula” y avaló el enojo de los vecinos y de quienes asistieron al espectáculo.

Todo ocurrió en el club El Progreso, en la localidad de Santa María, donde se realizó una doma entre el 6 y 7 de diciembre. Santa María tiene un arraigo por las fiestas criollas y la jineteada tuvo gran convocatoria. Al evento tradicional asistieron cientos de personas: gauchos a caballo y vecinos de la zona, que comieron y bebieron durante la celebración, según indicó la agencia DIB.

Sin embargo, a las afueras del predio, se colocaron agentes de la Comisaría 3ra de Pueblo San José, que se encontraba a cargo del teniente Martín Guevara. Los efectivos inspeccionaron a aproximadamente 200 personas. Esto generó la indignación de los vecinos y de quienes asistieron a la festividad y se vieron afectados.

Fue entonces que Moccero (Fuerza Patria) tomó una polémica decisión: pedir el apartamiento del teniente Guevara de su puesto, según reportó El Orden de Coronel Pringles. “Comparto la reacción de la gente irritada. Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces con una copita de vino ya les da positivo”, señaló según el medio local.

Tras una reunión del intendente con instituciones y vecinos de Santa María, Moccero le pidió a la Provincia la remoción del oficial. “La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante. Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana”, señaló.

El secretario de Gobierno de Coronel Suárez, Gustavo Di Battista, sostuvo que el operativo fue una “emboscada” y contó que generó problemas a la salida del lugar. “Se formaron dos filas de autos y originó un embotellamiento. Hicieron que la gente soplara la pipeta, lo que no fue un control policial, sino una emboscada. No dejaban avanzar a nadie cuando había mucha gente que tenía que desplazarse a la colonia. Se detuvo a todos durante una hora. No fue en forma selectiva. Además, la pipeta ya estaba colocada en el aparato. Todos los tests dieron negativo”, reclamó, según el medio local La Voz del Orden.

En tanto, la polémica medida generó una nueva disputa política cuando el representante de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin (Juntos por el Cambio) pidió al teniente para su distrito. Según el medio local, Matzkin envió una solicitud formal a la Superintendencia de Seguridad Interior Sur. El intendente lo habría pedido debido a la “escasez de efectivos en el distrito”. También lo solicitó el intendente de Tornquist, Sergio Bordoni.

El fiscal Eduardo Quirós recibió una denuncia por abuso de autoridad de Moccero. El hecho generó controversia en la sexta sección electoral, la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Fuentes policiales confirmaron a El Orden de Pringles que el teniente continúa en funciones y que no ha sido removido del cargo más allá del pedido de Moccero.