Avance sobre Madrid: con 1500 tractores, el campo de España rechazará el acuerdo UE-Mercosur

Se prevé que más de 1500 tractores y 8000 agricultores avancen sobre Madrid, España, el 11 de febrero próximo en un tractorazo contra el acuerdo Unión Europea (UE) y Mercosur, en rechazo a la apertura comercial y al recorte de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), entre otros puntos. Vale recordar que el Parlamento Europeo, con 334 votos a favor y 324 en contra, paralizó la semana pasada el tratado y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE.

Ahora, se conoció que, pese al rechazo parlamentario, productores españoles se preparan para tomar las calles de la capital para protestar contra la decisión que se firmó en Paraguay, después de 25 años de negociaciones.

Así lo informó la agencia ANSA, luego de que la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos convocara a una conferencia de prensa para adelantar la decisión e instara a los productores a sumarse a la iniciativa.

En ese contexto, Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, indicó que es importante mantener el pulso, tanto en la calle como en los despachos, para hacer valer la opinión del campo sobre los temas que le atañen.

Tal y como informaron desde la organización, la convocatoria se da por el acuerdo UE- Mercosur, que es uno de los ejes centrales de sus movilizaciones, pero coinciden en que “hay otros acuerdos comerciales en ciernes que afectan también al sector agrario, además de otros movimientos políticos que hacen que la fiesta siempre la paguen los agricultores y los ganaderos”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la izquierda, estrecha la mano del presidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una reunión para firmar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, en Asunción, Paraguay Jorge Saenz - AP

“Las reglas del juego en el mercado, los altos de costos de producción desde la guerra en Ucrania, una ley de cadena alimentaria que no se cumple, con industria y distribución debilitando a los productores, estaría provocando unas rentas cada vez más bajas y disuadiendo a los jóvenes a su incorporación, dejando un campo cada vez más envejecido, siendo solo el 8,9% de los trabajadores del campo menos de 41 años”, dijeron.

Anastasio Yébenes, responsable de sectores agrícolas de la organización, explicó que para su acto reivindicativo central comunicó “la entrada para 1500 tractores, y calcula que vendrán unos 100 autobuses desde los puntos principales en los que la organización se encuentra presente a nivel territorial: Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla la Mancha o Andalucía“.

Según aclararon, la manifestación transcurrirá desde la Plaza de Colón hasta la puerta del Ministerio de Agricultura, donde habrá un acto reivindicativo con las intervenciones de todas las organizaciones territoriales. Aunque el cortejo en sí comenzará en la Plaza de Colón, los tractores se irán uniendo en diversos puntos, ya que se tiene prevista la entrada en la capital de hasta cinco columnas procedentes de Torrejón de la Calzada y El Espinar, que se situarán en Alonso Martínez, de Guadalajara y de Robregordo, que se situará en la Puerta de Alcalá. Una vez la comitiva avance desde Colón, se pondrán en marcha las columnas situadas en Alonso Martínez y se les unirá la de la Puerta de Alcalá.

Los dirigentes de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España durante la conferencia de prensa Uniones de Agricultores y Ganaderos de España

Por último, resaltaron: “La Unión de Uniones invita a todas las organizaciones y plataformas que se quieran unir a la manifestación a hacerlo en defensa del campo”.