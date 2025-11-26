Cambio radical: el panorama financiero para el agro tuvo un giro tras las elecciones

Algunos negocios están cambiando, comparados con el pasado. Por ejemplo, un invernador que tiene que reponer 500 terneros necesitará disponer de más de 400 millones de pesos en un plazo de 30-60 días. Los puede reunir con la venta de novillos gordos o no. En el segundo caso, podría recurrir a la financiación bancaria o comercial. Para ese productor, las últimas noticias del mercado financiero son alentadoras: las tasas de interés están bajando rápidamente, indica un informe de AZ-Group.

“El sistema financiero reaccionó rápido luego de las elecciones. La estabilidad cambiaria, más el descenso del riesgo país, más la suba de los activos financieros, conjuntamente con signos que envió el BCRA hacia los bancos al comenzar a distender encajes y restricciones monetarias, determinaron un escenario para que las tasas en pesos comenzaran a bajar más rápido que tarde”, afirma Martín Nava, especialista en finanzas de AZ-Group. El comportamiento de la inflación también colaboró para que el crédito tomara otra dinámica y se observó que la suba del tipo de cambio previa a las elecciones no se trasladó a precios en gran magnitud, indica la consultora.

Algunos ejemplos de la baja de tasas activas se ven en los bancos oficiales, que rápidamente bajaron las de sus tarjetas agro y de sus plataformas con destino a compra de insumos agrícolas. Así, según el informe de la consultora, “Procampo ofrece 33% de TNA hasta 180 días; AgroNación, 38% TNA hasta 360 días, y Bancor, menos del 20% TNA hasta 360 días, indudablemente lo mejor del mercado”, destaca Nava. Siempre considerando el corto plazo en pesos, la tasa para venta de cheques de pago diferido en la Bolsa (Mercado de Capitales) también mostró un marcado retroceso: a 180 días se ubicó en el 26% TNA, sin IVA.

En dólares, de acuerdo con el reporte, siguen las plataformas Nera (Banco Santander, Galicia y Comafi) y Red Agro con condiciones para operaciones a tasa cero. Aquí tanto el Banco Galicia, con gran parte de las operaciones en dólares a tasa cero a plazos variables, junto con el Santander, de gran iniciativa y vocación de negocio con el sector, lideran este segmento de financiaciones, destaca la consultora. Por el momento continúan vigentes para agroquímicos, y en algunos casos, para fertilizantes. Los plazos van de 180 a 270 días la mayoría de las veces.

Para préstamos de largo plazo con destino a maquinaria, el Banco Credicoop lanzó un convenio con las fábricas productoras a tasa muy bajas en dólares y con plazos de 48 meses. También cabe destacar que firmó convenio con ACA para financiar insumos en dólares a tasa cero sumándose a otras entidades, señala el reporte.

Tanto para los productores como para las insumeras, proveedores de combustibles y consignatarias de hacienda, nuevamente las herramientas de financiamiento son la llave para alcanzar volumen de negocios con el sector.

Hay convenios con empresas de maquinaria DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

“Quien se desentienda de esta realidad generará costos implícitos en la organización o factores no compatibles para el desarrollo de su plan de negocios. Es clave recomendarles que analicen la incorporación del asesoramiento financiero/comercial a aquellas empresas que aún no lo disponen, a los efectos de capitalizar lo que se viene”, concluye Nava.