Cambios en la vacuna contra la aftosa: el campo se divide por una medida del Gobierno que promete bajar costos

Luego de que el Gobierno avanzara con la resolución 201 del Senasa en una flexibilización del esquema sanitario y en la introducción de cambios en el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, comenzaron a aparecer posiciones contrapuestas dentro de las entidades ruralistas. La medida oficial establece que, a partir del 1° de enero de 2027, los productores podrán elegir libremente al veterinario privado acreditado ante el organismo sanitario para la aplicación de las vacunas en sus rodeos.

El nuevo escenario abre un período de transición para la reglamentación y genera expectativas y cuestionamientos en el sector. Mientras desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) valoraron positivamente la iniciativa y consideraron que puede contribuir a reducir costos, en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) advirtieron que el cambio resulta innecesario e inoportuno.

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue uno de los dirigentes que expresó con mayor contundencia su postura. “Como entidad consideramos que en este momento es una medida innecesaria e inoportuna y que no aporta a la solución. Es una medida que a CRA le hace ruido", afirmó a LA NACION.

El dirigente explicó que, más allá de las críticas puntuales al funcionamiento de algunos entes sanitarios, el sistema vigente brindaba garantías operativas relevantes. “Todos sabemos que es un sistema que hay que mejorar, pero que es muy bueno porque nos da seguridad en la cadena de frío y en la aplicación de la vacuna”, sostuvo.

La medida establece que, a partir del 1° de enero de 2027, los productores podrán elegir libremente al veterinario privado acreditado ante el organismo sanitario para la aplicación de las vacunas en sus rodeos Gza. ESV

En ese sentido, planteó interrogantes sobre la cobertura territorial en zonas sensibles. “¿Quién se va a hacer cargo de vacunar o asegurar la vacunación en la frontera y a los pequeños productores?”, se preguntó.

Según Castagnani, el esquema basado en fundaciones permitía asegurar la cobertura sanitaria incluso en establecimientos alejados o con menores recursos. “Era un sistema solidario que si había que ir a la frontera y hacer kilómetros a caballo, lo hacía”, remarcó. A su juicio, el cambio podría debilitar esa lógica de funcionamiento. “Hoy un veterinario, con toda razón del mundo, no va a ir a un lugar antieconómico; hasta ahora el sistema lo cubría. Esta medida debilita a las fundaciones porque si la fundación tenía un plus bien entendido era para cubrir esa parte solidaria”, advirtió.

Castagnani aclaró que en la entidad no defienden a las fundaciones en sí mismas, sino el esquema sanitario que permitió sostener el estatus sanitario del rodeo Camila Godoy

El dirigente también señaló que la intención oficial de reducir costos es compartida por el sector, pero cuestionó el instrumento elegido. “Entiendo que la intención quizás fue abaratar el costo, lo que todos compartimos, pero se comete un error”, indicó. Castagnani aclaró que en la entidad no defienden a las fundaciones en sí mismas, sino el esquema sanitario que permitió sostener el estatus sanitario del rodeo nacional. “No estamos defendiendo fundaciones, sino a productores con sus rodeos sanos”, enfatizó.

Reconoció que el esquema vigente presenta aspectos a corregir: “Seguro que hay cosas para mejorar cuando se descarrila algo, como es el tema de la disparidad de precios entre un ente y otro”. Pero consideró que la decisión oficial no resulta el camino adecuado para resolver esas distorsiones.

“Al Gobierno lo hemos acompañado y lo vamos a acompañar, pero en esto se comete un error, sobre todo con medidas de apertura de mercado donde la ganadería tiene un desafío enorme. Reconozco y soy crítico de algunas fundaciones que cometieron mil errores; sabemos que hay que hacer reformas importantísimas, pero no hay que eliminarlas. Puede ser que haya habido algún abuso en alguna fundación, pero no se soluciona de esta manera porque en el medio está la sanidad animal”, expresó.

También cuestionó la forma en que se adoptó la decisión. “Fue una medida inconsulta; no nos avisaron nada”, señaló.

En tanto, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que la sanidad animal en la Argentina es un “enorme capital” que se construyó con el esfuerzo de todos: “Un sistema solidario que ha funcionado muy bien durante muchos años. Por eso preocupa que hoy se ponga en riesgo con una medida que fue tomada de manera inconsulta y con una mirada principalmente económica”.

Sarnari dijo que la sanidad animal en la Argentina es un “enorme capital” que se construyó con el esfuerzo de todos Nicolás Suarez

“Los productores queremos bajar costos, pero ese no es el camino. Hace tiempo planteamos que aquellos entes donde los costos están desfasados debían ser controlados y ordenados. Ese control no se hizo y es obligación del Estado. En un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, esto nos permite ganar mercados y mejorar las condiciones para toda la ganadería argentina”, destacó.

Desde la vereda opuesta, el presidente de la Sociedad Rural Argentina SRA), Nicolás Pino, valoró la iniciativa oficial y consideró que puede implicar mejoras en la eficiencia del sistema. “Esta medida es atinada, muy buena, porque cada productor podrá vacunar con su veterinario y donde ese profesional deberá cumplir las normativas que se le imponga”, señaló.

El dirigente ruralista subrayó la importancia del período previo a la entrada en vigencia para ajustar los aspectos operativos. “Hay que aprovechar este tiempo para la implementación: falta definir quién distribuirá la vacuna y cómo se organizará el trabajo de los veterinarios”, explicó.

Para Pino, la medida apunta a resolver uno de los reclamos históricos del sector: “Es una buena decisión que ayudará a agilizar y a abaratar costos que tanto estaban reclamando los productores” Camila Godoy

Para Pino, la medida apunta a resolver uno de los reclamos históricos del sector. “Es una buena decisión que ayudará a agilizar y a abaratar costos que tanto estaban reclamando los productores”, indicó.

Asimismo, descartó que exista un riesgo sanitario derivado del cambio. “No está en riesgo la sanidad de los rodeos en absoluto. No veo por qué puede estar en riesgo, salvo que no confiemos en nosotros mismos”, afirmó.

El titular de la SRA también destacó la evolución del sistema productivo y logístico en las últimas décadas. “Las fundaciones fueron y son tremendamente útiles, pero en una medida de 30 años se puede y debe ir aggiornando”, sostuvo.

En ese contexto, consideró que el nuevo esquema se adapta mejor a las condiciones actuales de la producción. “Hoy estamos en otra situación y en otra logística respecto de 20 años atrás”, concluyó.