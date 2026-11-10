Carne para China: fuerte expectativa por otro millonario negocio en un mercado que “cada vez sorprende más”

El instituto que promueve la carne argentina en el mundo y los frigoríficos exportadores siguen viendo a China como un gran mercado. En rigor, hoy se lleva el 60% de la carne en volumen y un 40% en valor. La visita a la China International Import Expo (CIIE), de Shanghái, reforzó ese diagnóstico. En esta feria hubo, no obstante, expectativa de parte de los compradores por la evolución de la oferta brasileña, competidora de la Argentina.

“Si bien las operaciones comerciales estuvieron marcadas por una actitud expectante de los compradores, especialmente ante la incertidumbre sobre la evolución de la oferta brasileña, los exportadores argentinos destacaron la consolidación de China como destino estratégico y las oportunidades que presenta un mercado cada vez más exigente y diversificado”, dijo un reporte del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

Por su parte, Georges Breitschmitt, presidente del Ipcva, indicó: “Estamos terminando la última gran feria del año, una feria que confirma la importancia de este mercado, que representa el 60% en volumen y el 40% en valor de nuestras exportaciones”.

Breitschmitt agregó: “Cada vez hay más consultas sobre animales terminados a grano. Es un mercado que sigue evolucionando y que cada vez nos sorprende más”.

En este contexto, Juan Manuel Beltrán, de Bustos y Beltrán, expresó: “Estamos viendo una incertidumbre en el mercado chino con respecto a la carne que va a entrar de Brasil, pero también oportunidades en el desarrollo de productos grain fed”. En tanto, Tomás Coelho, de Frimsa, sostuvo que la Argentina está consolidada como proveedor estratégico de China y señaló diferencias entre los distintos segmentos comerciales. Mientras que los productos provenientes de vaca enfrentan mayores presiones sobre los precios, la carne de novillo y de animales terminados en feedlot muestra una mayor estabilidad. Dijo: “La Argentina está totalmente consolidada como algo estratégico para China”.

Juan Manuel Beltrán, de Bustos y Beltrán, expresó: “Estamos viendo una incertidumbre en el mercado chino con respecto a la carne que va a entrar de Brasil, pero también oportunidades en el desarrollo de productos grain fed” Ipcva

Por su parte, Pedro Erbin, de Gorina, señaló: “China seguirá siendo un mercado de muy buen valor para algunos cortes”. Precisó que los consumidores chinos demandan cada vez más carne terminada a grano, un segmento que ha crecido en los últimos años.

Según se informó, el Ipcva desarrolló una importante agenda de promoción con foco en los consumidores chinos. “En ese marco, el Pabellón Argentine Beef recibió la visita de 12 influencers y creadores de contenido que reúnen más de 10,5 millones de seguidores en plataformas como Douyin (TikTok chino), RED (Xiaohongshu) y Weibo, algunas de las redes sociales de mayor penetración en el país asiático”, indicaron.

“Entre los participantes se destacaron Claire Xiao Ai, con 5,19 millones de seguidores en Weibo; Lulu, con 1,05 millones en Douyin; Yueyue y Yanyan, ambos con 1,04 millones en Douyin; y Anan, con 777 mil seguidores en esa plataforma”, agregaron.

El ingreso a la feria en China

El Ipcva participó en la CIIE de Shanghái 2026 junto con 14 empresas exportadoras en el Pabellón Argentine Beef: Abuelo Julio/Friar, ArreBeef, Bustos y Beltrán, Compañía Bernal, Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Bermejo, Frigorífico Forres Beltrán, Frigorífico Gorina, Frigorífico Rioplatense, Frimsa, Grupo Lequio, Offal Exp y Tomasello.