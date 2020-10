El productor José Perkins en el campamento. Atrás, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y Etchevehere

Un productor de la zona de Pehuajó que anteayer viajó hasta Casa Nueva, el campo usurpado al exministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, fue intimado a hacer una cuarentena de 14 días bajo advertencia de ser detenido si no la cumple.

Se trata del productor José Perkins, que recorrió casi 800 kilómetros hasta Santa Elena, en Entre Ríos, para apoyar al exfuncionario nacional.

Según la notificación que recibió el productor, deberá hacer un "estricto cumplimiento" de 14 días de confinamiento. Allí se le alerta de una posible "aprehensión" si no cumple la medida. La notificación se la mandó el Ministerio de Seguridad Estación Comunal Policial Pehuajó.

Tras recibir el escrito, Perkins lo consideró "otro abuso de poder por acompañar a la familia Etchevehere en defensa de la propiedad privada por la usurpación que estaban sufriendo".

"Recibo una intimación al cumplimiento de una cuarentena de 14 días preventiva de aislamiento con la amenaza de sanciones, de arresto de no cumplirla", indicó a LA NACION.

"En este caso están usurpando mi libertad, mis derechos. He pasado por los mismos controles que han pasado los usurpadores sin tener ningún inconveniente pero al llegar a mi casa me notifican (sobre la cuarentena)", remarcó.

Perkins dijo que considera una "persecución" lo que le ocurrió. "Me siento usurpado en mi libertad", indicó. El productor agregó, de manera irónica: "Me dieron más días de prisión que a Dolores". Vale recordar que Dolores Etchevehere, la hermana del exministro, estuvo detenida unas horas porque no quiso acatar la orden de desalojo de la jueza María Carolina Castagno.

En medio del campamento que se había montado frente a Casa Nueva, Perkins durmió en el lugar. Juan Diego Etchevehere, hermano del exfuncionario nacional lo contó en Twitter.

"Esta causa hizo que nos hagamos muchos amigos, cómo José, que recorrió más de 800 km para acompañarnos y solidarizarse con nosotros. Pasó la noche en nuestro campamento y se acomodo junto a sus pilchas en un lugar a resguardo. Gracias José!", escribió Juan Diego Etchevehere sobre Perkins.

