Cepo a la carne: sigue con total acatamiento el paro de la Mesa de Enlace

Los corrales del Mercado de Hacienda de Liniers volvieron a lucir vacíos hoy en el séptimo día corrido del cese de comercialización de hacienda, y segundo día hábil contando desde el viernes pasado, dispuesto por la Mesa de Enlace.

La ausencia de ganado en la principal plaza concentradora del país refleja que sigue siendo alta la adhesión a la medida de fuerza.

La agrupación donde confluyen la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) tiene previsto analizar en algún momento cómo continuar la protesta, lanzada hasta este viernes inclusive.

Entre otras opciones, hay pedidos por continuar el cese de comercialización o hacer algo más intermitente, es decir, levantar para luego volver a frenar la actividad en días siguientes.

Para los ruralistas, la clave para destrabar el conflicto pasa porque el Gobierno deje sin efecto el cepo a las exportaciones de carne vacuna.

Ayer, en declaraciones radiales, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reiteró que el cese de comercialización de hacienda sigue tal cual hasta que el Gobierno no levante el cepo para exportar.

En esta línea, consultado sobre qué podría hacer el sector si llegado el viernes no hay una reapertura de exportaciones o el Gobierno la hace de manera condicionada, apuntó que todavía no hay una decisión tomada. “Si continuamos, si paramos y después seguimos”, dijo Chemes, es algo por el cual “todavía no hay una decisión tomada”.

Tensión

Chemes rechazó cualquier acuerdo que pueda cerrar la industria frigorífica con el Gobierno que signifique una baja de precios a los productores. “Si ellos aceptan incorporar más cortes es una decisión de la industria. Nosotros desde la producción, si existe una baja de precios en el consumidor, (queremos) que no repercuta en los animales”, dijo.

En este contexto, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya) alertó que de seguir la medida de fuerza de la Mesa de Enlace desde la próxima semana faltaría carne para el público.

“Desde CAMyA estamos haciendo un esfuerzo muy grande para cubrir el abastecimiento en estas fechas, pero según nuestro relevamiento se empezará a ver los mostradores vacíos a partir de la semana que viene, porque no habrá mercadería que ofrecer”, señaló la organización en un comunicado.

Por otra parte, se esperan resultados de reuniones que la industria frigorífica exportadora viene manteniendo con el Gobierno para destrabar el cepo. Las autoridades oficiales quieren más carne a precios accesibles. Los frigoríficos presentaron varias alternativas para sumar distintas combinaciones de cortes.

