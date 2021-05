Proponen bajar la carne reduciendo IVA e Ingresos Brutos y subir retenciones

Los matarifes le propusieron al Gobierno bajar los impuestos internos que recaen sobre la carne vacuna y, en cambio, subir los derechos de exportación para compensar una menor recaudación por tributos.

Así lo expresó Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), entidad que asegura suministrar el producto en el 99% de las carnicerías del conurbano bonaerense.

El ofrecimiento de los matarifes, que en estos momentos se está trabajando en la parte técnica, es bajar Ingresos Brutos (en Buenos Aires, por ejemplo, se retiene 1,75% a los carniceros registrados y 8% si no lo están, mientras los matarifes pagan 0,5% en la faena) y el IVA (el producto tiene 10,5%, aunque los servicios ligados a la actividad tributan 21%) para bajar los valores internos.

“Yo ya se lo propuse al Gobierno, a Paula Español”, señaló Rafael a LA NACION. Los matarifes estuvieron la semana pasada en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Según precisó, a la funcionaria “le gustó” lo de incrementar los derechos de exportación, hoy en una tasa del 9%, pero aclaró que en este momento el Gobierno no está en condiciones de reducir otros tributos.

“Estamos viendo cómo impactaría en valores reales. Este planteo lo vamos a hacer técnicamente para que vean cómo impacta en la mesa de los argentinos”, acotó el dirigente.

En declaraciones a FM LED Rafael estimó, aunque falta el dato técnico definitivo, que sacando esos tributos podría caer “150-200 pesos” el precio al consumidor, dependiendo los cortes de que se trate.

“Vamos a hacer una propuesta de sacar esos impuestos al consumo interno”, agregó el presidente de la cámara de los matarifes. Reiteró el pedido de que “saquen IVA e Ingresos Brutos”. A cambio, sostuvo, se podría compensar “con más retenciones”. Por retenciones hoy el Gobierno ya recauda unos 220 a 230 millones de dólares.

Según datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), que tomó un promedio de las distintas provincias, Ingresos Brutos representa el 4% del precio final y el 14% de todos los impuestos que paga la cadena de la carne.

El paro del campo

En tanto, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reiteró que el cese de comercialización de hacienda sigue tal cual hasta que el Gobierno no levanta el cepo para exportar.

En esta línea, consultado sobre qué podría hacer el sector si llegado el viernes no hay una reapertura de exportaciones o el Gobierno la hace de manera condicionada, apuntó que todavía no hay una decisión tomada. “Si continuamos, si paramos y después seguimos”, dijo Chemes, es algo por el cual “todavía no hay una decisión tomada”.

Chemes rechazó cualquier acuerdo que pueda cerrar la industria frigorífica con el Gobierno que signifique una baja de precios a los consumidores. “Si ellos aceptan incorporar más cortes es una decisión de la industria. Nosotros desde la producción, si existe una baja de precios en el consumidor, (queremos) que no repercuta en los animales”, dijo.

Se quejó que el Gobierno no ha convocado al campo mientras habla con la industria. “Si quieren bajar el precio al consumidor, que lo hagan en base al eslabón (por la industria) que lo decide”, dijo.

LA NACION