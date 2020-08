Cereales de invierno helados: rollos o silaje de planta entera

Se debe evaluar qué hacer con un cereal helado que no llegará a cosecha Fuente: Archivo

Cuando un cereal de invierno (trigo, cebada, etc) ha sufrido el efecto de fuertes heladas durante su etapa reproductiva (floración, grano lechoso o pastoso) y, luego de una cuidadosa evaluación se determina que no conviene dejarlo para cosecha, existen dos alternativas posibles para transformarlo en una reserva de pasto, hacer un rollo o un silaje de planta entera.

Se debe verificar en qué estado reproductivo está el cultivo afectado y cual es el porcentaje e intensidad del color verde sus hojas. A mayor intensidad de color verde, para el mismo estado reproductivo, será mayor el nivel proteico, la digestibilidad y los azúcares solubles (energía), por ende, mejorará la calidad final de la reserva de pasto que se obtenga.

Por ejemplo, en floración se puede obtener un nivel de proteína entre 8 al 9% y de digestibilidad entre 78-80%. Con grano lechoso, conservará similares niveles proteicos pero la digestibilidad caerá por debajo del 70%. En tanto, con grano pastoso a duro, la proteína bajará hasta el 7% y la digestibilidad al 60% o menos.

Mientras que los azúcares solubles descienden desde la floración hasta el grano duro, pasando de 24,6 a1 12%, respectivamente. Esta variación se explica debido a que estos azúcares solubles se dirigen a la espiga para sintetizar almidón (harina).

En la Unidad Experimental de Producción Animal (UEPA) de la EEA INTA Bordenave se analizó la calidad de dos muestras de trigo Huenpan, una helada y la otra no, obtenidas en plena floración. El trigo helado tuvo más materia seca (35 vs 28%), menores niveles de proteína (9 vs 10%) y de digestibilidad (75 vs 78%) respecto al trigo que no sufrió los efectos de la helada.

Rollos o silajes de planta entera

La decisión de hacer un heno (rollos o fardos) o silaje de planta entera se debe analizar dentro de cada sistema de producción pues muchas veces existen otros factores diferentes a los exclusivamente nutricionales. Entre ellos se destacan:

Disponibilidad de máquinas para ensilar o enrollar.

La disponibilidad de maquinaria depende de la ubicación geográfica de la empresa agropecuaria.

Del tipo de animal a que se vaya a destinar esa reserva forrajera.

El silaje de planta entera, más si se hace "silobolsa", es la reserva forrajera que mejor mantiene la calidad original que el cultivo tiene en el campo. Desde ya que si picamos un cultivo de regular calidad vamos a tener "ensilado" un forraje regular, nunca mejor. Sin embargo, a medida que mejora la calidad de la reserva forrajera podremos utilizarla con cualquiera de las categorías de animales que tengamos, aún, aquellas de altos requerimientos (vacas lecheras y terneros con menos de 250 kg).

De la producción de materia seca total por hectárea y de la cantidad y estado del grano en el cultivo helado.

La producción de materia seca de un cereal de invierno, afectado o no por heladas, suele ser mediana a baja (menor de 5000 kg Materia seca por hectárea -MS/ha-) respecto a la que se puede obtener con un cultivo de verano (maíz o sorgos). Por ende, cuando se debe definir el tipo de reserva a realizar, sin dejar de considerar los puntos anteriores, se debe tener en cuenta que a menor producción de MS/ha se elevan los costos de picado por kilo de MS.

En cualquiera de los casos la decisión de enrollar o picar el forraje, además, de lo mencionado en estos tres puntos, también, está sujeta a las condiciones financieras que se encuentre el productor.

En cualquiera de los casos el daño económico ya está ocasionado por las heladas al reducirse los ingresos de la empresa, por la falta de cosecha del cereal helado. Y que cualquiera de las reservas forrajeras que se vayan a realizar se pueden emplear con "todas las categorías de animales" siempre y cuando la proporción de ellas en la futura dieta de los animales esté balanceada con otros alimentos (forrajes frescos, suplementos, etc). Por todo ello, queda en el productor y/o el técnico evaluar esta información y adecuarla a su sistema de producción.

El autor es técnico del INTA Bordenave (Cerbas) fernandez.anibal@inta.gob.ar / afmayer56@yahoo.com.ar