“Avasallamiento”: fuerte controversia en un partido bonaerense donde, según el campo, la tasa vial subirá más del 100%

Una fuerte controversia se instaló en el partido bonaerense de Adolfo Alsina, en el oeste provincial, por el aumento de la tasa de red vial, un tema que se debatirá esta noche en el Concejo Deliberante de Carhué, la ciudad cabecera, y que encendió el malestar de productores y entidades rurales que denuncian que la suba propuesta supera el 100%. Mientras desde el municipio señalaron a este medio que la tasa está “muy retrasada” frente a otros distritos y que no alcanza para cubrir los costos de funcionamiento, desde el campo cuestionaron el salto en los valores, la falta de comunicación previa y la ausencia de mejoras visibles en los caminos rurales.

En este contexto, la Asociación Rural de Salliqueló [ARS], entidad que, si bien pertenece a un partido vecino, tiene fuerte incidencia en Adolfo Alsina ya que alrededor del 30% de sus socios tributa en ese distrito, difundió un comunicado para cuestionar el aumento propuesto. “La ARS, en representación de los socios que tributan en Adolfo Alsina, repudia categóricamente el avasallamiento que implica el intento de aumentar la tasa vial en más del 100 %”, manifestó la entidad. Sostuvo que “la inoperancia municipal no debe ser afrontada por los ciudadanos”. Remarcó que “los índices de actualización acordados deben ser modificados solo para abajo si los caminos, como en el caso de Adolfo Alsina, distan de estar en condiciones”.

La entidad convocó a los productores a participar del debate legislativo: “El viernes 2 a las 20 será urgente y necesario estar presentes en el Concejo Deliberante en la ciudad de Carhué para explicar a los ‘Servidores Públicos’ que no hay margen para desaciertos”.

Según el esquema de la ordenanza que difundieron desde la Asociación Rural de Salliqueló y al que accedió LA NACION, la tasa de red vial no se fija como un monto nominal, sino que surge de una fórmula que toma como referencia variables del sector, entre ellas litros de gasoil común, kilos de novillo y kilos de trigo. A partir de esa combinación se determina un valor anual por hectárea, que luego se prorratea en seis cuotas bimestrales. En la tabla incluida en la normativa vigente, el monto anual correspondiente a 2025 figura en $3129,85 por hectárea, mientras que el proyecto de ordenanza para 2026 lo eleva a $6295,97 por hectárea.

Comparados ambos valores anuales, la variación resulta del 101,16%. Ese monto anual es el que luego se divide en seis, por lo que en la primera cuota, el valor pasa de $521,64 a $1049,33 por hectárea.

Frente a ello, Miguel Ángel Laborde, productor y socio de la Rural de Salliqueló —aunque tributa en Adolfo Alsina—, sostuvo que los productores entienden que puede haber un aumento, pero no de semejante magnitud ni sin tener en cuenta que no hay contraprestación del servicio. “Se armó una comisión con productores, cooperativas e integrantes de distintas entidades. Esto lo venimos tratando desde hace mucho tiempo, con la idea de avanzar en un esquema tipo consorcio porque los problemas con los caminos son permanentes”, señaló.

Según su relato, ese espacio había avanzado en conversaciones con el Ejecutivo y con concejales, y se estaba cerca de un consenso para redefinir el esquema de gestión vial. En ese contexto, sostuvo que el malestar se generó cuando trascendió la posibilidad de un aumento muy elevado, sin que hubiera una notificación previa a las entidades. “Lo que generó el enojo es que, de un día para el otro, nos enteramos —no por el Ejecutivo, sino por concejales— de que se hablaba de un aumento del 100%, sin notificar a la Rural ni a ninguna entidad”, afirmó.

Javier Andres es el actual intendente del partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, pertenece a Juntos por el Cambio

“No es que el productor no quiera pagar. Si el aumento no fuera tan alto, se podría aceptar. El problema es que no hay contraprestación”, sostuvo Laborde. En ese sentido cuestionó el estado de los caminos y relató situaciones de intransitabilidad prolongada, incluso en trazas que conectan zonas productivas y establecimientos educativos. “A veces no se pide que arreglen todo el camino, sino que solucionen tres o cuatro pozos que impiden el paso y ni eso se hace”, agregó. También apuntó: “Desde el municipio se habla de falta de máquinas, pero el problema de fondo es la inoperancia en las delegaciones y en quienes están a cargo”.

Desde el municipio, que gobierna Javier Andres (JxC), fuentes consultadas explicaron que el aumento propuesto no responde únicamente a la actualización bimestral prevista en la ordenanza, sino a la modificación de uno de los coeficientes del esquema, que había sido reducido en 2022 por decisión del Concejo Deliberante. Según indicaron, aquel cambio se tomó en un contexto distinto y dio lugar a un sistema que, durante el último año, no permitió cubrir los costos de funcionamiento del servicio vial.

“Con la tasa que tenemos actualmente no cubrimos los costos para funcionar”, afirmaron, y remarcaron que el ajuste del coeficiente busca recomponer esa situación, más allá de la actualización bimestral que sigue vigente.

Asociación Rural Salliqueló ASL

Según señalaron, aquel cambio respondió a “una cuestión política” y dio lugar a un esquema que, si bien en algunos momentos permitió equilibrar los costos, durante el último año “no llegamos a cubrir los costos de uso, de funcionamiento”. Por eso insistieron en que “no queremos hablar de porcentajes, sino de actualización”. Remarcaron: “Con la tasa que tenemos actualmente no cubrimos los costos para funcionar”.

Ese ajuste en el coeficiente es el que impacta en el valor final de la tasa. Con este ajuste, dijeron, la última cuota liquidada fue de $749,77 por hectárea por bimestre, mientras que con la actualización propuesta para 2026 la primera cuota pasaría a $1049,33.

Sin embargo el aumento del más del 100% se da cuando se hace la comparación anual que es la que hacen los productores. En tanto, desde el gobierno local aseguraron que, aun con ese incremento, Adolfo Alsina se mantendría entre los valores más bajos de la región. Como referencia, indicaron que en Salliqueló la tasa ronda los $1500, en Guaminí los $1200, en Coronel Suárez $1470 y en Pigüé $858, todos por hectárea y por bimestre.

Por último, desde municipio admitieron el malestar por el estado de los caminos, pero lo vincularon directamente con la falta de recursos. “Entendemos el enojo, pero sin una actualización de la fórmula no podemos mostrar mejoras. Siempre vamos atrás de la emergencia”, señalaron. Destacaron que la propuesta incluye una comisión de seguimiento, apertura de los números y una cláusula de revisión: si en unos seis meses no hay mejoras visibles, se volvería a los valores actuales.

Caminos rurales de Adolfo Alsina

También detallaron que el 14% de la fórmula está afectado a la compra de maquinaria y mencionaron la adquisición de dos motoniveladoras 0 km, un camión volcador y una retroexcavadora, financiados con un crédito. El distrito cuenta con 2700 km de caminos rurales, cinco delegaciones y 11 motoniveladoras, en un esquema de altos costos de mantenimiento: “Un motor puede costar 50 millones de pesos y un convertidor 40 millones”, explicaron.