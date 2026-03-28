Chicago se mueve al ritmo de los fondos, con la volatilidad como escenario de fondo

Muchas veces hemos dicho que, en los mercados agrícolas y a la larga, siempre triunfan los “fundamentals”. Y que en el corto plazo y en el día a día, los que mandan son los “fondos”. Nos referimos a los fondos de inversión que acuden a los mercados de futuros con fines especulativos. Y Chicago no es la excepción. Bueno, eso es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos: variaciones de precios importantes y violentas en pocas horas, en un contexto signado por la volatilidad. Y la guerra conlleva volatilidad. Lo cierto es que al compás de los que diga o haga Trump, las cotizaciones de Chicago, plaza de referencia para los commodities agrícolas, se van moviendo. Porque esa es la “tarea de los fondos”. Anticiparse a lo que vendrá y así satisfacer a sus inversores.

En ese contexto, los precios de la soja que habían subido más de US$/t 50 desde principios de año (previsible en nuestra opinión) han recortado más de 20 al miércoles 25/3. Así las cosas, predecir lo que vendrá de ahora en más es muy complejo y casi ajeno a nuestras posibilidades. Si nos ajustamos a los “fundamentals”, podemos afirmar que los factores de mercado a monitorear a partir de ahora son:

Trigo: La tremenda e inesperada supercosecha local nos obligó a poner “on sale” nuestro excedente, con un valor FOB que se ubicó durante tres largos meses (diciembre/febrero) con descuentos que se ubicaron 50 dólares por debajo del FOB Golfo (inusual) e incluso por debajo del trigo francés. Como consecuencia de ello, las colocaciones externas fueron récord (a países no previstos) y Brasil (nuestro principal cliente) se durmió. Hoy, el ajustado excedente exportable permite suponer que podría sobrevenir el famoso “Efecto Mercosur”. Es decir, el FOB argentino se ve favorecido frente a otros competidores por la ventaja de no temer que pagar el AEC (arancel externo, que representa casi 30 dólares por tonelada).

Girasol: se cumplió nuestra convicción de que esta oleaginosa sería la “vedette” del 2026. El problema (un clásico del girasol) es la falta de transparencia del mercado y los valores que se ubican muy por debajo de las paridades reales.

girasol

Maíz: no nos sorprende, pero es muy importante destacar que los volúmenes declarados como comprados por los exportadores superan ampliamente las DJVE (declaraciones juradas de venta al exterior) ¿se repite la historia del 2025? La tremenda tracción del consumo interno dificulta el análisis de las paridades.

Soja: En nuestra opinión, las reservas de EE.UU. para el ciclo 2026/27 serán entre ajustadas y muy ajustadas, sin espacio para ningún error que ponga en jaque el balance de O&D en dicha nación. Y ese es el dato a monitorear para imaginar escenarios de precios en Chicago para los próximos meses. Ahora bien, entre Chicago y nosotros está la “pesadilla” de Brasil. Hay que terminar de entender que las decisiones de cobertura locales para la soja ya no son las que manda el “manual”, pues la ponderación adecuada de los factores de mercado ha cambiado. Venta con Calls aquí no va. Los Calls deben ser en Chicago (posiciones septiembre y/o noviembre). Al menos por ahora. Quienes lo efectivizaron en diciembre acertaron con la estrategia más adecuada para esta temporada. Más adelante veremos si los “vientos” cambian.

El autor es presidente de Nóvitas SA