Chicharrita: tras la lección que dejó la plaga, los semilleros le pusieron el foco a la mayor tolerancia

SAN NICOLÁS.- La campaña pasada dejó su huella en el sector agrícola. La propagación del spiroplasma, transmitido por la chicharrita (Dalbulus maidis), afectó gravemente la producción y llevó a una reducción del 20% en el área sembrada con este cultivo. Este impacto quedó reflejado en Expoagro, donde las empresas semilleras pusieron el foco en híbridos con mayor resistencia a la enfermedad y en el rol del monitoreo del vector como herramienta clave para la toma de decisiones.

Esto se puede ver en Expoagro 2025. “Creemos que este año la superficie se va a recuperar. Se hizo un gran trabajo en toda la cadena maicera con la red de monitoreo, que fue fundamental para evaluar la población del vector”, afirmó Leandro Ulrich, gerente de Desarrollo de Producto de Nidera.

Frente a ello, el ejecutivo explicó que desde la firma tuvieron varias acciones “rápidas” para poder mitigar esta problemática y una de esas fue el lanzamiento de un híbrido que la firma presentó en la exposición. “No estaba recomendado para esta región, pero decidimos traerlo a Expoagro para que los productores del norte del país puedan conocerlo”, comentó Ulrich.

El híbrido en cuestión, SS2223S VIPTERA3, está diseñado para siembras tardías y combina una base tropical y templada. “Su parte tropical aporta excelente sanidad y tolerancia al apacharramiento, mientras que su base templada garantiza altos rendimientos”, detalló el especialista.

Destacó que la red de monitoreo del vector, implementada en toda la cadena maicera y el Gobierno, será una herramienta clave en la prevención de nuevos brotes. “No solo la genética nos va a ayudar a sobrellevar esta situación. También es importante monitorear la población del vector, eliminar plantas guachas y tomar medidas preventivas”, subrayó.

Si bien el riesgo persiste, este año el sector está mucho más preparado para enfrentar un eventual nuevo brote. “Si la población del vector vuelve a aumentar, nos encontrará con más herramientas, tanto en genética como en tratamientos de semillas”, afirmó Ulrich.

Desde la firma también señalaron que los productores están consultando más sobre qué materiales sembrar para evitar problemas. “Después de lo que pasó en la última campaña, hay una mayor demanda de híbridos resistentes”, explicó Joaquín César, gerente de Marketing de Nidera.

“El ciclo 2023-2024 fue único por la severidad del brote y el crecimiento de la plaga en todo el país. Normalmente, el vector muere con el frío, pero el invierno pasado fue muy benigno, lo que permitió su supervivencia. Hoy, con la red de monitoreo, podemos seguir la evolución del problema y tomar mejores decisiones”, agregó.

Por su parte, el técnico Adrián López destacó la importancia del monitoreo. “El comportamiento del vector depende en gran parte de las condiciones ambientales. Lo que ocurrió en la última campaña no se había visto nunca. En el norte del país, el apacharramiento tenía una prevalencia del 5 al 10%, pero en 2023-2024 el problema se multiplicó y generó pérdidas importantes”, detalló.

Según López, si la situación vuelve a repetirse, será clave ajustar las fechas de siembra y reforzar el monitoreo del vector. “Este híbrido que presentamos no es un control total, pero es una herramienta clave dentro de una estrategia integral”, indicó. El spiroplasma no solo afectó la superficie de maíz, sino que también favoreció el crecimiento del girasol en zonas no tradicionales.

“El año pasado, el girasol recuperó terreno en el norte y en regiones como el centro y sur de Córdoba, donde prácticamente había desaparecido”, explicó César. “Esperamos que esta tendencia se mantenga, ya que el girasol ofrece una alternativa rentable en zonas afectadas por el spiroplasma”, agregó.

En cuanto al maíz, los especialistas creen que el margen sigue siendo atractivo, con estabilidad en precios y opciones de fechas de siembra. “Creemos que la superficie perdida se va a recuperar, aunque aún falta para definir la intención de siembra final”, advirtieron.

Además en Expoagro 2025, la compañía presentó el híbrido NS 7765 VIPTERA3, diseñado para ofrecer máximos rendimientos.

Según los ensayos realizados por la empresa, este material supera en 500 kg/ha el índice ambiental en siembras tempranas, 300 kg/ha en siembras tardías y 200 kg/ha en la región norte del país.

“Estos resultados nos confirman que estamos ante un híbrido con gran adaptabilidad y versatilidad, apto para todas las regiones maiceras de la Argentina”, señaló Ulrich.

El girasol exhibió cuatro híbridos destacados: NS 1113 CL, NS 1115 CL y NS 1109 CL, linoleicos con alto rendimiento y excelente perfil sanitario; NS 1227 CL HO, híbrido alto oleico con gran potencial de rendimiento y estabilidad en diferentes ambientes.

En soja, la firma mostró opciones desde grupo 4 corto hasta grupo 6 corto, en fechas de siembra tempranas y tardías. Además, anticipó el lanzamiento del NS 3925, una variedad de grupo 4 corto.

