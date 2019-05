La mercadería se decomisó y destruyó Crédito: Senasa

Luego de que el Senasa decomisara seis patas de cerdo a un ciudadano chino que intentó ingresar con ese producto al país al llegar al aeropuerto de Ezeiza, trascendió cómo fue el control y la reacción que tuvo el portador de la mercadería.

En China se está expandiendo una enfermedad llamada peste porcina africana (PPA), producida por un virus que se contagia por contacto entre cerdos pero no afecta al ser humano.

El virus puede ingresar a través de cerdos, semen, y productos porcinos para consumo humano como carnes, fiambres y chacinados. Puede sobrevivir por mucho tiempo, según informó el organismo sanitario, en productos cárnicos provenientes de países infectados, y que eventualmente podrían tomar contacto con los cerdos en el país. En la Argentina nunca fue detectada la PPA.

La enfermedad en China se presentó en agosto pasado y está provocando el sacrificio de millones de cerdos. Hay estimaciones que señalan que ese país podría perder de 50 a 200 millones de cabezas.

Según trascendió, el ciudadano chino, que había llegado al país procedente de un vuelo directo de China vía KLM, pasó su valija por el escáner y allí se detectó que contenía materia orgánica.

En ese momento se le pidió que proceda a su apertura. Entre la ropa, ocultas, estaban las seis patas de cerdo, según contó una fuente oficial a LA NACION.

¿Cómo reaccionó el ciudadano chino? Dijo que no sabía que no está permitido ingresar con esa mercadería.

Después, los agentes del Senasa en el lugar decomisaron el producto e hicieron un acta. En estos casos no se hacen multas ni detenciones.

Las patas de cerdo estaban ocultas entre la ropa en la valija Crédito: Senasa

En estos procedimientos la mercadería decomisada se tira en un depósito de residuos. Luego, según explicaron, se rocía con un líquido desnaturalizante y se la lleva a horno pirolítico para su correspondiente quema. Todo se hace dentro de la misma terminal aeroportuaria y la compañía que realiza esta última tarea entrega un certificado de destrucción del producto.

No es la primera que se detectan productos de esta naturaleza. Inclusive, también se han dado casos de visitantes que pretendieron ingresar con pescado al país en el aeropuerto.

Para el Senasa, no hay peligro de entrada de la enfermedad mientras se cumplan los respectivos controles. En esa línea, para ello se decomisa la mercadería y se lleva adelante la destrucción de la misma.

Recomendaciones

El organismo sanitario elaboró una serie de recomendaciones que incluyen tanto a la producción en las granjas como a quienes llegan desde el exterior.

Los agentes del organismo actuaron tras el paso de la valija por el escáner Crédito: Senasa

Para las granjas se aconseja "mejorar las medidas de bioseguridad, notificar de manera inmediata casos sospechosos y mortandades elevadas, no alimentar a los cerdos con desperdicios y restringir el ingreso de personas al predio, especialmente aquellas que hayan estado en países afectados".

En tanto, para quienes vienen al país se pide no ingresar carne de cerdo ni sus derivados sin autorización del Senasa, no traer material reproductivo sin la certificación sanitaria y no tomar contacto con animales de granja en la Argentina si la persona estuvo con animales potencialmente infectados.