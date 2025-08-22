Congreso Internacional de Maíz. Genética, manejo y rentabilidad para la nueva campaña

Con innovación genética, digitalización y manejo eficiente, NK Semillas dirá presente en el 4° Congreso Internacional de Maíz y participará del panel “¿Es rentable hacer maíz?”

Escuchar Nota

La campaña maicera 2025/26 se perfila con entusiasmo gracias a la recuperación de superficie y condiciones climáticas favorables. En este escenario, NK Semillas estará presente en el Congreso Internacional de Maíz, donde participará del panel “¿Es rentable hacer maíz?”, junto a especialistas del sector.

Raúl Paillot, gerente comercial de la compañía, expondrá sobre márgenes y manejo agronómico, destacando la importancia de la genética y la eficiencia en el uso de los recursos. Lo acompañarán Sebastián Senesi, Dir. Programa de Agronegocios FAUBA y David Miazzo, analista económico.

Bajo el lema “El campo te pone a prueba, con NK siempre rendís”, la compañía participará del panel ¿Es rentable hacer maíz?, el jueves 28 a las 16.45, junto a reconocidos especialistas del sector.

Híbridos para diferentes ambientes

El portafolio de NK ofrece materiales con alta adaptabilidad. El NK 825 VIPTERA3 CL combina Clearfield para control de malezas con tecnología Agrisure Viptera3 para defensa contra plagas de lepidópteros. El NK 842 VIPTERA3 se posiciona como el híbrido más estable y de mayor rendimiento, ideal para siembras tardías. Y el NK 835 VIPTERA3, de ciclo corto, mostró rendimientos destacados en la Red de Ensayos de Maíz del Oeste, con un promedio de 11.356 kg/ha en General Villegas.

Raúl Paillot, gerente comercial de NK.

Además de genética, NK pone el foco en la digitalización como herramienta para la toma de decisiones. Cualquier cliente que siembre maíz NK puede acceder a la plataforma de manejo agronómico Sistema NK para recibir recomendaciones de producto como la elección de la fecha de siembra y el manejo de densidad según los objetivos de cada productor.

Además, los productores tienen toda la información técnica de los híbridos del portafolio a través del uso de la plataforma Cropwise, una herramienta digital para crear, junto al distribuidor NK, ambientaciones y prescripciones de densidad y fertilización variable para los híbridos de la marca.

"Estamos entusiasmados de participar en esta nueva edición del Congreso Internacional de Maíz, ya que nos permitirá como marca seguir acompañando a los productores en la toma de decisiones para maximizar la rentabilidad de sus empresas. El cultivo de maíz se consolidó, a nivel superficie, en la rotación de los productores. No solamente por su importante aporte a todo el sistema sino también apoyado en márgenes brutos positivos." Raúl Paillot, gerente comercial de NK.

Un congreso con mirada global

El CIM se realizará el 27 y 28 de agosto en Rosario (Salón Metropolitano), con más de 130 oradores. El programa abordará enfermedades, brechas de rendimiento, clima, biotecnología, agregado de valor, financiamiento, huella de carbono, biocombustibles, mercado internacional e inteligencia artificial.

La grilla contará con Gustavo Maddonni, Margarita Sillón, Lucas Borrás, Santiago Tourn, Beto Peralta, Tino De Rossi, Lucrecia Couretot, Jorge Mercau y Norma Formento entre los referentes locales.

Desde el exterior participarán Tony John Vyn (EE.UU.), Carlos Muñoz Zavala y Ernesto Cruz (México), Luiz Gustavo Floss, Cristina Tonial Simões, Sergio Simões y Sergio Abud Da Silva (Brasil), Mario Perez Bidegain (Uruguay) y Heather Tredgold (Sudáfrica).

También habrá un espacio dedicado a la coyuntura política y económica con la presencia de Eduardo Feinmann, Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Lucas Romero, Salvador Di Stefano, David Miazzo y Sebastián Senesi.

En materia climática, se destacan los aportes de Eduardo Sierra y Leo de Benedictis, mientras que el eje de inteligencia artificial tendrá como protagonistas a Fredi Vivas, profesor de la Universidad de San Andrés, y al emprendedor Mateo Salvatto.

La Región Centro también dirá presente con la participación del gobernador de la provincia anfitriona, Maximiliano Pullaro, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, y el Director Provincial de Relaciones Institucionales, Enrico Liverotti; por su parte Córdoba estará presente con su gobernador Martín Llaryora, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; y el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda.

Puccini enfatizó: “Estamos convencidos de que Santa Fe debe ser el tractor productivo de nuestro país y esta provincia, una provincia invencible”, y se mostró entusiasmado por el resurgir de Rosario con proyectos estratégicos y eventos como este.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.