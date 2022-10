Córdoba echó el guante de la baja de retenciones al maíz y un funcionario del gobierno nacional lo recogió

escuchar

CÓRDOBA.- En el contexto de una dura sequía que amenaza la siembra de granos gruesos, el debate sobre qué hacer con los derechos de exportación (DEX), conocidos como retenciones, se coló en la apertura del 1er. Congreso Internacional de Maíz que comenzó hoy en esta ciudad.

Durante el acto de apertura del encuenctro al que asisten unas 3000 personas, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reclamó bajar los DEX al maíz de forma gradual, tomando Ganancias como pagos a cuenta, para “dar señales adecuadas” a la producción.

En el panel siguiente, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, recogió el guante del reclamo del mandatario cordobés y expresó que “había que animarse a repensar” un cambio en la estructura impositiva del cultivo porque “las retenciones no hacen diferencias en cuanto a la escala del productor”. Sostuvo que debía orientarse a un esquema que gravara más el patrimonio y las ganancias en vez del ingreso directo. No obstante, dijo que había que hacer una “propuesta viable y no demagógica”.

Las retenciones no fueron el único aspecto en el que Córdoba echó el guante y el funcionario del gobierno nacional lo recogió. Schiaretti reclamó un aumento del corte con etanol de maíz en las naftas y del biodiésel en el gasoil hasta un 20%, que hoy están en 12% y 12,5%, respectivamente, aunque este último en forma transitoria.

La ley promulgada en 2021 estableció un corte máximo de 12% para el etanol y un 5% para el biodiésel que luego el Gobierno incrementó en forma transitoria por los faltantes de gasoil. “Necesitamos transformar el maíz, la Argentina apenas lo hace en un 25%, el resto lo exporta en grano, Brasil transforma el 50% y Estados Unidos, el 80%”, argumentó el mandatario cordobés.

Bahillo, en tanto, en diálogo con la prensa, destacó que recientemente, por instrucción del ministro de Economía, Sergio Massa, comenzaron a analizar con representantes de la región centro (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) la posibilidad de mejorar el marco normativo de los biocombustibles. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de incrementar el corte con biocombustibles de las naftas y el gasoil, dijo que estaba “de acuerdo” y que la reciente norma “no es la mejor ley para el sector”.

Preocupación por la sequía

Por otra parte, el secretario de Agricultura informó que el Gobierno estaba monitoreando la situación de la sequía que afecta hoy fundamentalmente al trigo y a la ganadería aunque ya provoca dudas por la siembra de maíz y soja. “Estamos siguiendo muy de cerca la situación”, señaló, en referencia a los informes que reciben del INTA y de los gobiernos provinciales.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, en el Congreso Internacional de Maíz

En cuanto al reclamo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, para que se exima a los productores del pago de anticipo de ganancias, Bahillo expresó que cualquier medida que se adopte debía considerarse con su impacto fiscal. También dijo que debía ser efectiva “para que le llegue al productor”.

Al respecto, citó a la ley de emergencia agropecuaria que dispone la postergación del pago de tributos. “Muchas veces eso favorece al dueño del campo y no le llega al que produce”, destacó. Además, explicó que Agricultura ya comenzó a entregar fondos a productores afectados y cuenta con recursos por $1400 millones para la emergencia.

En cuanto a eventuales posibles restricciones a las exportaciones de trigo, Bahillo expresó que estaban “siguiendo muy de cerca” el volumen que tendrá la cosecha en relación con los embarques autorizados. No obstante, ante la pregunta de una periodista brasileña sobre si el trigo argentino que se exporta a Brasil estaba garantizado, el funcionario dijo que “sí”.

En un panel que compartió con la secretaria de Agroalimentos de Santa Fe, Maria Eugenia Carrizo, y el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, Bahillo destacó que la cadena de maíz realiza una inversión y un gasto para movilizar la cosecha de US$13.800 millones y que genera ingresos de divisas por exportaciones por US$16.300 millones.

Además, destacó el incremento de producción que tuvo el maíz en los últimos 20 años. “Se pasó de dos millones de hectáreas con una cosecha de 7 millones de toneladas, a unos diez millones de hectáreas con una cosecha de 60 millones de toneladas”, puntualizó y destacó el papel de la incorporación de tecnología en ese proceso. Al mismo tiempo, ponderó el papel de los pequeños y medianos productores. “El 80% de la superficie se lleva adelante con productores de hasta 200 hectáreas”, dijo.

Pedro Vigneau, presidente de Maizar, en el Congreso Internacional de Maíz, en Córdoba, con un traje confeccionado con polímeros de maíz

Por su parte, el presidente de Maizar, Pedro Vigneau, recordó que la Argentina tiene una oportunidad de generar trabajo en todo el territorio nacional con la expansión del maíz. “Estamos en la mayor cuenca fotosintética del mundo”, destacó y propuso incrementar la transformación del cereal en carnes, biocombustibles y bioplásticos, entre otros productos.

Como ocurrió en el reciente congreso de Maizar, el presidente de la entidad estaba vestido con un traje confeccionado con polímeros derivados del maíz, lo que le valió un elogio del gobernador cordobés.