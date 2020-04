El intendente Francisco Echarren

El diputado provincial bonaerense de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, presentó esta mañana una denuncia contra el municipio de Castelli y su intendente, Francisco Echarren, por la aplicación de un "impuesto encubierto" a los productores rurales del partido, creado para contribuir contra la pandemia del coronavirus.

La denuncia se realizó en la Comisión Federal de Impuestos (CFI) donde se solicitó suspender la vigencia del decreto 377/2020 firmado por Echarren , que impone una contribución extraordinaria "por única vez".

El legislador bonaerense sostuvo que "se trata de una doble imposición tributaria dado que utiliza la misma base imponible que el impuesto a los Bienes Personales que cobra la Nación, al tiempo que se superpone también con el impuesto inmobiliario rural provincial y a las tasas por servicios que cobra la municipalidad a los productores".

Castelli, el pueblo donde se generó una polémica por una contribución para los productores Crédito: Wikipedia

"Es claramente ilegal e inconstitucional que un municipio cree un tributo, dado que solo puede aplicar tasas que deben estar justificadas con la prestación de un servicio, cuestión que aquí no existe. Hay facturas que superan los 100 mil pesos, cuando se estipuló en un segundo decreto modificatorio un tope absurdo de $44.000 por partida", señaló.

En el escrito presentado, denunció que "el intendente violó la obligación establecida por el artículo 9 inciso b) de la ley 23548 que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley".

"La medida de Echarren agrega otro tributo encubierto que castiga y asfixia aún más al campo en un momento donde la presión fiscal sobre el sector es insoportable", remarcó.