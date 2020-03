En varias localidades del interior hay trabas para el transporte Crédito: Archivo

CÓRDOBA.- Mientras siguen los inconvenientes para los camiones de carga para cruzar determinadas localidades que les impiden el paso , el Ministerio de Transporte de la Nación aprobó la certificación de una declaración jurada que habilita a los transportistas que realizan servicios terrestre de cargas, nacionales e internacionales, declarados esenciales, a circular. "El objetivo es facilitar las funciones de los trabajadores de dichas actividades", señala la resolución 74/20 publicada en el Boletín Oficial en referencia a la emergencia por coronavirus.

La medida ratifica la excepción de la cuarentena de las personas afectadas a las actividades y servicios de comercio exterior, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles, GLP y producción y distribución de biocombustibles. Pueden circular para "el estricto cumplimiento de esas actividades y servicios". Pese a esa medida, los intendentes igual resolvieron el cierre de sus ejidos. La situación lleva varios días y no se resuelve.

El documento de transporte está disponible en la web de CNRT (https://www.argentina.gob.ar/covid-19-medidas-de-prevencion-en-el-transporte-terrestre-para-pasajeros-y-transportistas) y deberá ser presentado en los controles viales para comprobar, de manera clara y unificada, su excepción al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Pablo Agolanti, vicepresidente de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) describió a LA NACION que está "bastante grave" la situación a nivel país.

"Estaciones de servicios, gomerías, talleres, están cerrados o directamente no nos atienden. Necesitamos comprar comida y no podemos; la sociedad nos mira como si fuéramos a contagiar a todos. En los puertos si bien hay protocolo, algunos no lo están cumpliendo. Hay quienes deciden no viajar a puerto pese a los compromisos existentes. Necesitamos corredores seguros, con paradores, con garantías de poder andar. Esto no termina en el corto plazo. Si no podemos transportar habrá más problemas", dijo.

"Pedimos solidaridad, hay quienes pueden hacer la cuarentena, nosotros tenemos que trabajar para ellos -continúa-. Da impotencia y bronca las situaciones que afrontamos. Tenemos familias que también tienen temor por nosotros; volvemos a casa y respetamos el distanciamiento social y es doloroso"

Martín Elías, del Centro de Transportistas de Carga de Bell Ville ( Córdoba ), explicó que están básicamente trabajando con viajes "del campo al galpón", es decir a lugares cercanos como acopios.

Si bien hay salidas hacia el puerto de Rosario, lo hacen los camioneros que quieren. "No están obligados; se les avisa y si aceptan, van", apuntó. Los mayores de 60 años directamente cumplen el aislamiento.

Admitió que hay estaciones de servicios donde "no reciben bien al que se baja al baño o a cargar", pero "deben entender que tenemos que seguir trabajando, sino habrá desabastecimiento".

Respecto de los pueblos -como San Marcos Sud en la zona del sudeste cordobés- que no permiten el ingreso de camiones (si entran quedan en cuarentena en el lugar), Elías expresó que por la ruta sí pueden pasar. Ellos impiden circular en su ejido. Lo mismo pasa con Roca o Carcarañá".

En Santa Fe

Darío Mezelani, camionero de Armstrong ( Santa Fe ), contó que desde el lunes se resolvió "conjuntamente entre el intendente, colonos y transportistas" no ir al puerto. "Hacemos chacra-galpón con todas las medidas de seguridad, no nos reunimos en grupo, no bajamos de la unidad si no es necesario".

"A los puertos no iremos hasta que nos aseguren un poco de higiene y seguridad; por ejemplo algunos se manejan con tarjetas magnéticas que no sabemos por dónde estuvo. Es para preservarnos nosotros y al pueblo", agregó. Dijo que es una complicación para los productores que no pueden entregar y cobrar. "En la parte económica va a traer problemas", alertó.

También señaló que quienes deben hacer recorridos largos "sufren el cierre de baños, que te saquen de la ciudad para dormir lejos. Cuando vayan pasando los días es probable que la mayoría de los municipios del país adopten la misma postura".

En este contexto, unas 30 entidades empresarias vinculadas a la actividad productiva enviaron una carta a los gobernadores para tratar de resolver el problema . "Entendemos que los municipios protegen la salud de sus ciudadanos y toman las medidas que consideran acordes, sin embargo, todos estamos comprometidos en prevenir la circulación del virus pero a la vez, salvaguardar la producción y comercialización agroindustrial como actividad esencial del país, de acuerdo a los decretos vigentes", dijeron.

En esa línea, proponen buscar alternativas que permitan la circulación, por ejemplo, los corredores seguros en cada provincia y municipios para ordenar el tránsito de insumos y mercaderías de la cadena agroindustrial. "Las prohibiciones de circulación en municipios y rutas hacen imposible cargar la mercadería generando faltantes en todos los lugares de recepción de maíz, trigo, soja, cebada, sorgo, girasol entre otros granos e insumos agropecuarios", añade el texto.

"Cuando hay problemas de actividad en el interior se van revisando caso por caso, hay algunos pero no son la mayoría. Hay algunas intendencias que han tomado medidas que van en contra de la disposición nacional; y en ese sentido van a tener que cesar", dijo una fuente de Transporte.

Lo cierto es que en vez de terminar, se multiplican. Sino llegan las cargas a los puertos será más complicada la situación económica porque no ingresarán divisas que son cada vez más necesarias.

Aislados

Productores y trabajadores rurales del sur de Córdoba, en el límite con San Luis, contaron a este diario que un puesto policial ubicado sobre la ruta provincial 14, a 400 metros de Justo Daract, impide el paso a quienes van desde Córdoba con toda la documentación que demuestra que trabajan en cosecha o tienen campo en San Luis. Lo mismo ocurre con quienes vienen hacia Córdoba.

Ayer hubo una reunión con el intendente de Daract, Alfredo Domínguez, para pedirle que no se bloquee la actividad. Se lo puso al tanto de que se trata de propietarios de campos y trabajadores y que lo que se está haciendo va en contra de lo dispuesto por el decreto nacional. Hasta el momento no hay solución.