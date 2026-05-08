Visec Carne: en las entidades rurales dejan la inscripción a criterio de cada productor

Después de que se diera a conocer que los productores ganaderos que pretendan mantener abierta la posibilidad de exportar carne a la Unión Europea deberán inscribirse antes de junio en la plataforma Visec Carne, algunas entidades agropecuarias comenzaron a fijar posición. Sin embargo, lejos de impulsar una adhesión masiva o presentar el sistema como obligatorio, optaron por una postura medida: remarcan que se trata de una herramienta voluntaria y dejan la decisión librada a cada productor.

El debate se instaló luego de que trascendiera que la plataforma financiada por el Consorcio ABC y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) será utilizada para facilitar la validación de datos vinculados con el nuevo Reglamento 1115 de la Unión Europea, la normativa ambiental que exigirá demostrar que los productos importados no provienen de zonas deforestadas.

“La posición que tomó la Rural, y que hemos dicho varias veces, es que Visec es una herramienta más que está al servicio de los productores que quieran tener sus campos inscriptos para contar con la posibilidad de exportar a Europa”, sostuvo Carlos Odriozola, coordinador de la comisión de carnes de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

La SRA y Carbap remarcaron que la plataforma vinculada a las exigencias ambientales de la Unión Europea “no es obligatoria” ESV

El dirigente aclaró que actualmente “no hay ninguna obligación” y planteó que incluso podrían aparecer otras plataformas similares: “Es una plataforma más”. No obstante, reconoció que la discusión de fondo está vinculada con las futuras exigencias comerciales europeas.

“En los últimos documentos que han salido de la Unión Europea hemos encontrado que ponen a Visec como el referente para la Argentina en cuanto al trabajo de verificar los campos que tienen posibilidad de ser inscriptos”, explicó. Y agregó: “En algún momento, alguien va a pedir que ese campo que quiere exportar carne a Europa tenga alguna certificación de que ha cumplido con la reglamentación EUR 1115”.

En la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) el tono fue incluso más prudente. Su presidente, Ignacio Kovarsky, insistió en diferenciar a Visec Carne del esquema utilizado en soja y remarcó que la plataforma “no certifica”, sino que únicamente facilita información requerida por importadores europeos.

“El gobierno europeo le exige a los importadores determinados datos. Los importadores se los piden a los exportadores argentinos y entonces se generó la plataforma Visec Carnes para facilitar la georreferenciación de los campos”, explicó.

Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap

Kovarsky subrayó que la adhesión es completamente voluntaria porque, como no certifica, no tiene costos. “Cada productor evalúa. Si tiene explotación exportadora de carne, probablemente sea necesario que se inscriba. Pero es voluntario no es obligatorio. Cada productor hace lo que quiere”, afirmó. Recordó que Brasil ni Estados Unidos han avanzado en ese sentido. “No sé si nosotros hicimos todas las defensas necesarias para que no caigamos en exigencias que no tienen sentido. Nuestros productos son de calidad”, precisó.

Y agregó: “El productor que entiende, con sus asesores o con su destino de producción, que es necesario hacerlo, se inscribirá. Siempre se pueden dar de alta y después dar de baja, pero el resto de los productores puede ir viendo cómo evoluciona. Nosotros entendemos que no es obligatorio”.

El dirigente también dejó entrever el malestar que existe dentro de parte del sector frente a la creciente carga de requisitos vinculados con sustentabilidad y trazabilidad. “A veces, cuando hablamos de burocracia y facilitar, también hay que hacer fuerza para que el mundo no nos exija cosas que no tienen sentido y que ya las has cumplido”, señaló.

Según indicó, la Argentina ya dispone de información oficial a través del Senasa y del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), por lo que consideró que todavía persisten dudas sobre la necesidad de sumar nuevas capas de validación.

Además, Kovarsky puso el foco en la falta de definiciones oficiales sobre cómo terminará implementándose el reglamento europeo. “La información respecto de la Unión Europea y sus mercados es bastante dispar. No llega información certera de Cancillería ni de Comercio Exterior”, advirtió.