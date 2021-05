“Creen que uno está lleno de oro”: la angustia de un productor tras el ataque a un silobolsa

Mientras el proyecto de ley para combatir los ataques a silobolsas del diputado nacional Sergio Massa espera ser tratado desde hace once meses en el Congreso, cada vez más este tipo de delitos rurales vuelven a ser noticia. En esta oportunidad le tocó a Luis Zarkovich, un productor agropecuario de Chacabuco que arrienda campos en distintas zonas agrícolas del país. El jueves pasado, por la noche, le cortaron de punta a punta un silobolsa con 180 toneladas de trigo para semilla, que se encontraba en una fracción de campo que el productor alquila a la familia Calderón, a siete kilómetros de la localidad bonaerense de Baigorrita, en el partido de General Viamonte.

Según un relevamiento de LA NACION, ya totalizan 214 los bolsones vandalizados desde el año pasado a nivel país. En lo que va del 2021 son 45 los silobolsas siniestrados.

En diálogo con LA NACION, Zarkovich explicó que el bolsón se encontraba a 300 metros del camino. “La gente que me alquila ese pedazo de campo vive ahí pero por la noche es difícil que se vea a alguien, está todo muy oscuro, aparte esa noche estaba lloviendo. Tenía otros dos silobolsas más cerca del casco que no les hicieron daño. Pero este estaba un poco más alejado, en el fondo del lote”, indicó.

“En la mañana del viernes, el dueño se levantó y al encontrarse con esa situación, me llamó. Pero ya estaba lloviendo, así que recién por la tarde pudimos cubrir los granos con un plástico”. añadió.

El productor contó que hace más de 30 años que trabaja para la empresa Don Mario y realiza trabajos como multiplicador de semillas para esa empresa. “Ese trigo era para un cooperador de la firma. Entre el ataque y hasta que fuimos a taparlo cayeron alrededor de 50 milímetros por lo que las semillas se mojaron bastante y el daño va a ser considerable”, se lamentó.

Ayer por la mañana fue a destaparlo para que el trigo mojado por la lluvia se seque y cargarlo en tres o cuatro días. Allí notó que una gran parte del bolsón se había brotado. “El lunes lo voy a cargar para llevar a secarlo y ahí voy a evaluar realmente el daño que me causaron. Este bolsón ya estaba comprometido. Creen que uno está lleno de oro y nada que ver: es par invertir para la nueva campaña”, remarcó.

“No se llevaron nada, solo es por maldad que lo hacen, sin importarle que nosotros los guardamos para pagar alquileres, insumos, fertilizantes e impuestos. ¿Que le voy a decir al cliente, que no le pago porque me rompieron el bolsón que tenía ese destino”?, reflexionó.

Hace más de 20 años que le alquila una parte del campo a los Calderón, ellos también siembran trigo orgánico y nunca les había sucedido algo así en esa zona. “La impotencia que nos genera es enorme. Me han robado maquinarias pero nunca esto. Son costos extras que se agregan como el secado y el flete. Este trigo mojado y brotado el molino no te lo recibe y va al puerto. Esa logística se encarece mucho. Pero es una suerte no encontrar a la persona en el momento que está rompiendo el bolsón porque uno no sabe cómo va a reaccionar”, señaló.

En este contexto y en medio de una nueva ola de ataques a silobolsas, la iniciativa impulsada por el oficialismo propone la tipificación del delito de vandalismo rural con una pena de hasta cinco años de prisión, modificando los artículos 186 y 189 del Código Penal. A pesar que desde el Frente de Todos habían dicho que iba a ser tratado en abril pasado, nada de eso ocurrió.

Con 59 años, producir es lo único que sabe hacer Zarkovich. De chico ayudaba a su padre contratista en las tareas de siembra y cosecha. Con el tiempo fue creciendo y hoy alquila con varios amigos y socios unas 7000 hectáreas en Baigorrita, Pergamino, Chacabuco, Rojas y Salto: “Si tuviera 30 me iría del país pero ya estoy grande para hacerlo”.

Una y otra vez el productor reiteró su indignación: “A uno no le sobra, es el trabajo de todo un año”. Entre tanta amargura, rescató la solidaridad del sector, de los productores, de las cooperativas y de cerealistas que le brindaron su apoyo.