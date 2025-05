Crisis en Vicentin: riesgo de colapso, salarios adeudados y tensión sindical

SANTA FE.- El escenario de la agroexportadora Vicentin se agrava. Si no existiesen capitales interesados en quedarse con el negocio de la firma, la quiebra ya sobrevuela como una amenaza.

Tras la negativa de la Corte provincial a aceptar la homologación del concurso de acreedores y la designación de interventores, cuya cabeza visible es Guillermo Nudenberg, hay un funcionamiento acotado de las plantas que siguen operativas.

Esta semana, la empresa siguió abierta pero, según sus voceros, solo porque “hay un poco de semillas para moler a fasón. Pero todo puede cambiar en los próximos días”.

“Todo depende de lo que decidan aportar los aliados estratégicos de Vicentin (ACA, Bunge-Viterra) para que continúen las operaciones y con el producido se puedan abonar los sueldos”, admitió una fuente próxima a la actual intervención judicial consultada por este diario.

El temor por una nueva suspensión de las actividades es muy evidente porque los trabajadores no saben cuándo van a cobrar sus haberes de abril (los de marzo se pagaron en varias cuotas), ya que la empresa depende de lo que aporten en granos los socios estratégicos.

La planta ubicada en Ricardone

Desde el sector de los trabajadores, los comentarios son contundentes al alertar que “si esto sigue, vamos a parar”, una clara advertencia al incumplimiento frecuente de los pagos y un freno en el ingreso de materia prima.

Las respuestas deberían aparecer este viernes cuando las partes se reúnan en Rosario, a partir de las 10, convocadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia. “Si no pagan, si no dan a conocer de qué manera van a cancelar los haberes del mes pasado, entonces va a quedar poco por hacer”, admitió Daniel Succi, dirigente del Sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, consultado por LA NACION, al advertir que ante la ausencia de un formal compromiso de pago, los trabajadores podrían reanudar las protestas.

Situación

En tanto, Leandro Monzón, del mismo sindicato, pero con actuación en el norte santafecino, confirmó que la reunión de este viernes es decisiva para la posición que tiene que adoptar el sindicato. “Los trabajadores esperan, pero se les debe dar fechas de pago. Hasta ahora eso se desconoce”, subrayó. Pero además, los empleados no ocultan cierta desconfianza porque no saben si realmente les “están pagando bien o están pagando lo que ellos quieren”, dado que no les dan recibos.

El grupo Vicentin posee 1287 empleados LA NACION

A esto sumó que llegan camiones con maíz de la Unión Agrícola de Avellaneda y se los rechazan. “Ellos (los interventores) dijeron la semana pasada que, a partir del lunes pasado, el ingreso de camiones de maíz a Avellaneda -para la producción de etanol- iba a ser alrededor de 25 camiones diarios, de lunes a viernes. Pero eso fue el lunes; martes ya bajó a 7 y así siguió en los días posteriores, por lo que el depósito en el silo está prácticamente vacío”, confió a este diario un trabajador.

Desde Vicentin, más allá de aclarar que las decisiones actuales de la firma corresponden a los interventores judiciales designados recientemente, se admitió que “hoy, después de lo sucedido jurídicamente, no hay mucho que decir ni hacer. Si hay propuesta (para quedarse con el control de la empresa), hay que ver en qué condiciones lo hacen”, sintetizó la fuente consultada por este diario, al recordar los anuncios realizados oportunamente por Commodities, unos de los principales acreedores.

Se supo que la propuesta presentada ante el juez concursal (Fabián Lorenzini) por la empresa Commodities SA (Grupo Grassi) incluye el procesamiento de hasta 320.000 toneladas mensuales de soja, el compromiso gremial y la intención de tomar la posición contractual de Vicentin en Renova.

“El objetivo es evitar el deterioro de activos, garantizar salarios y preservar el valor económico-social de la empresa”, se aseguró.

Para que esto ocurra, se señala en la propuesta, se exige el compromiso explícito del Soea (Sindicato de Empleados Aceiteros), la Federación Aceitera y el sindicato aceitero de Reconquista “para garantizar turnos, logística y reconocimiento de la ajenidad de la mercadería al pasivo concursal”.

Además, los interventores judiciales deberán firmar los contratos y gestionar operativamente la planta, el Ministerio de Trabajo se encargará de fiscalizar las condiciones laborales y después de asegurar que los fondos generados por el fasón deben dirigirse prioritariamente al pago de salarios y sostenimiento operativo. Se señaló que los granos y subproductos no podrán ser embargados, consumidos ni mezclados con bienes de Vicentin.