“Dar plata es lo que le gusta al Gobierno”: la fuerte reacción de un dirigente al plan de Massa para el agro

Luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciara un tipo de cambio diferencial para las exportaciones en general de las economías regionales, que estará en marcha entre el 20 de noviembre y el 30 de diciembre próximos, entidades del agro cuestionaron la medida. Fustigaron que no se avance en planteos de fondo o que el tipo de cambio se pondrá en momentos en que hay productores que no cuentan con producción. Otras organizaciones, en cambio, dieron un apoyo medido. La reacción en el sector, así, fue dispar.

El presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos Iannizzotto, indicó que en el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno hay un gran contraste. “Lanzan una medida que abarca días, semanas, frente a situaciones productivas que los expulsan y llevan como consecuencia al abandono de fincas, que lleva años. ¡Que me expliquen cómo solucionan con medidas aisladas que duran días una postergación de años de los productores! No solamente vitivinícolas, sino las pymes y demás”, cuestionó el dirigente.

Y siguió: “Dar plata es lo que al Gobierno le gusta, además, no es para nada la solución porque el productor no tiene cómo devolverla”. Además, sostuvo que el productor no quiere asistencialismo, sino que quiere reglas claras, menos impuestos y poder trabajar. “Lo que menos se habló fue de trabajo, de producción y más empleo. [Estos] son parches muy chiquitos frente a una salida agobiante donde la mayoría de las medidas no abarcan a los pequeños y medianos productores”.

En esa línea, señaló que “las políticas y los políticos” no han “interpretado” que los productores están sometidos a la naturaleza, a los ciclos agrícolas. “En la ganadería duran tres años, en la vitivinicultura similar, y como mínimo un año, que es a la próxima cosecha que muchos productores por la dimensión de la helada no van a tener próxima cosecha. Entonces, hay que hablar de años para que la producción y el empleo sea una realidad en la Argentina, no de días”, amplió.

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, criticó la medida anunciada por Sergio Massa Cortesía Coninagro

En tanto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló: “Esperamos que los anuncios realizados por el Gobierno acerquen respuestas reales a la difícil situación que atraviesan las producciones regionales por los riesgos climáticos de esta campaña, sumado a unas condiciones macroeconómicas muy duras”.

Para el dirigente, es fundamental que las instrumentaciones de estas medidas estén al alcance de los productores, de fácil acceso “para que la burocracia no sea un obstáculo en esta difícil situación”.

“Es importante que el Gobierno se haga eco de lo que venimos reclamando hace meses, porque en las regiones productivas se genera la riqueza del sector”, agregó.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacaron las medidas anunciadas por el ministro. “Los anuncios incluyen puntos que son buenos para la situación que están sufriendo muchas de nuestras producciones regionales”, dijo el director ejecutivo de Economías Regionales de la entidad, Pablo Vernengo. Señaló: “Un tipo de cambio único que respete el valor de venta de nuestros productos y la compra de nuestros insumos es lo solicitado desde la entidad, pero muy acotado en el tiempo. Además, entre esas fechas los productores agropecuarios aún no tienen producto para la venta”,

El anuncio se conoce luego de fuertes heladas que afectaron a la producción de las economías regionales Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

El directivo señaló que se valora que se busque achicar la brecha cambiaria entre el 20 de este mes y el próximo 30 de diciembre, cuando venza la medida, y que de esa manera se podrían compensar las pérdidas que generaron las heladas tardías de la semana pasada. “Destacamos la diferenciación, pero por el tiempo reducido solo beneficiará a exportadores, galpones de empaque y acopio, que deberán derramar este beneficio a los productores primarios”, explicó.

Sobre las líneas de créditos que anunció el ministro para los pequeños productores, desde CAME explicaron: “Los aportes no reembolsables y las líneas de crédito son importantes en este contexto”. Vernengo continuó: “Los Repro tienen poco alcance en el sector rural y las reducciones de las tarifas eléctricas dependen de los gobiernos provinciales, como aclaró Massa”.

Además, el director ejecutivo de Economías Regionales de la entidad enfatizó: “Nosotros siempre pregonamos por el comercio justo, porque quien inicia la cadena de valor debe recibir un precio justo por su mercadería”.

La posición de Federación Agraria

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), quien estuvo durante el anuncio en Mendoza, sostuvo a LA NACION: “Habíamos hablado previamente, pero no sabía lo que iban a anunciar. Lo que sí es que el equipo de Massa escuchó a los productores previamente y se anunció esto del ANR (Aporte No Reintegrable) de $1500 millones para cada provincia. En Mendoza hay una afectación más grande, son 40.000 hectáreas aproximadamente, mientras que en las otras provincias eran menos hectáreas, por eso no va a ser la misma llegada [de la medida]”.

Respecto del tipo de cambio diferencial, dijo que el vino no se vende en un tiempo de 40 días, como el plazo de la medida, y que “no es lo mismo que la soja”, que se trata de una exportación más fuerte.

“Lo que se tapa por un lado se destapa por el otro. Estos privilegios generan distorsión para el resto de la cadena productiva, lo que deberíamos tener es una paridad cambiaria para todas las producciones”, afirmó Achetoni.

Aclaró que no tenía precisiones sobre la forma en que se implementará este tipo de cambio diferencial. “No sabemos nada, supongo que va a estar en un orden del 40%, de $200 el dólar, pero no hay nada concretamente”, indicó.

También se refirió a un paquete de créditos comunicado. “Más allá de las carpetas y viabilidad, no hay muchos productores que vengan de una situación normal, por ende, sobre los créditos no va a haber capacidad de repago. Así comienza una historia diferente, porque tienen que afrentar toda una campaña sin ningún ingreso para la subsistencia”.