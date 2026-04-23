La Bancaria, que es el gremio que nuclea a los trabajadores de los bancos, anunció un paro para el lunes 27 de abril. Se trata de una medida de fuerza que durará 24 horas e impactará el funcionamiento de las entidades financieras.

La Bancaria hace un paro el lunes 27 de abril por despidos en el BCRA X

Paro de La Bancaria: así afectará el funcionamiento de los bancos

Según informó el gremio a través de un comunicado, el paro afectará a los 21 tesoros regionales distribuidos en todo el país. “Por lo tanto, no habrá operaciones en los lugares mencionados, lo cual implica que ese día no haya traslado ni abastecimiento de dinero en aquellas entidades financieras que requieran dicha operatoria”, detalla el documento.

El Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, detalló este jueves 23 de abril en una entrevista radial que la medida de fuerza afectará a quienes soliciten billetes físicos. “Ese día no va a tener provisión de numerario por parte del Banco Central”, confirmó.

Sergio Palazzo habló sobre el paro de La Bancaria del lunes 27 de abril

Por lo tanto, los bancos del interior del país pueden quedarse sin fondos para hacer operaciones durante esta jornada. Sin embargo, no indica que haya problemas en el servicio de atención al cliente ni que las puertas de las entidades financieras estarán cerradas por la medida de fuerza.

Por qué hay paro de La Bancaria el lunes 27 de abril

El documento que el sindicato conducido por Sergio Palazzo difundió en redes sociales tiene el título “BCRA todo tiene un límite”. Este detalla que La Bancaria resolvió hacer un paro en reclamo por “las intimidaciones y amenazas” que recibieron trabajadores de la entidad monetaria que “podrían perder 32 puestos de trabajo por el cierre de 12 tesoros regionales”. El gremio señaló que hay “falta de diálogo y estancamiento de las negociaciones con las autoridades del BCRA”.

“De no obtener respuestas satisfactorias en la mesa de negociación con las autoridades de dicho órgano rector, se profundizará el plan de acción, con medidas de fuerza en todas las entidades oficiales y privadas que alberguen estos tesoros regionales”, adelantó La Bancaria. Y añadió: “Exigimos garantizar la estabilidad laboral y condiciones de trabajo de todos los compañeros y compañeras involucrados, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa del empleo de las y los trabajadores bancarios”

“¡No al achique del BCRA! ¡No a los despidos!”, concluyó.

Comunicado de La Bancaria sobre el paro del lunes 27 de abril X

En la mañana de este jueves 23 de abril, Palazzo explicó que la medida de fuerza es para reclamar por “la fuente de trabajo de esos compañeros a quienes claramente el Banco Central va a terminar despidiendo”, en referencia al cierre de los tesoros regionales. “Había una negociación donde estábamos viendo alternativas para esa situación. El BCRA decidió profundizar y amenazar con los despidos a partir de hoy”, detalló en diálogo radial.

Es por ese motivo que este miércoles 22 de abril hubo una asamblea donde se determinó llevar a cabo el paro en todos los tesoros regionales, incluidos los que van a cerrar. “Si el Banco Central continúa sin darnos respuestas para que le garanticemos los 32 puestos de trabajo, intensificaremos y ampliaremos al Tesoro de la Capital Federal, que es la sede central del BCRA”.

En tanto, no descartó que se desactive el paro programado para el lunes: “Calculo que si tienen la intención de mejorar la situación y ofrecen reabrir la mesa de negociación que se rompió, discutiremos sobre el tema”. De todos modos, aseguró que el gremio hará lo posible para defender y “hacer por todos los medios que se preserven los puestos de trabajo”.