De Angeli pidió a los productores “participar en política para defender sus intereses”

El senador nacional por Entre Ríos (PRO) Alfredo De Angeli llamó a los productores a “participar en política para defender sus intereses”.

Según el legislador, los productores están dejando que otros ocupen los lugares donde se pueden tomar decisiones o debatir al respecto.

“Los productores agropecuarios tienen que cambiar de actitud: dejar de pensar sólo en su empresa y participar en política, aunque sea indirectamente, para defender sus intereses”, señaló en una reunión de AZ Group.

“Desde hace muchos años, los empresarios agropecuarios permanecen tranqueras adentro y dejan que otros ocupen bancas en las cámaras de diputados y senadores, y en las Legislaturas provinciales. Con esa postura cómoda no pueden quejarse cuando les meten la mano en el bolsillo o cuando o aparecen amenazas sobre la propiedad privada”, alertó.

El senador explicó que participar no significa necesariamente postularse para un cargo. “Se puede participar apoyando a un candidato indirectamente. Por ejemplo, a mí muchas cooperativas me ayudaron al convocar a productores a reuniones en sus locales, o al afrontar gastos de movilidad y alojamiento. Si no hubiera tenido ese apoyo no hubiera podido desarrollar la carrera política”, señaló.

De Angeli se mostró optimista respecto de las próximas elecciones ya que, proyectó, podría haber mayor presencia de la oposición.

“Si el oficialismo pierde la mayoría en Diputados, puede empezar una nueva era en la Argentina: la Justicia se va a sentir respaldada por el poder político y los jueces van accionar en las causas que involucran a personalidades del actual gobierno; eso contribuirá al dar más seguridad jurídica al país, lo que puede atraer la inversión. Por eso son muy importantes las elecciones de 2021”, indicó.

Proyectos

Precisó que en el Congreso hay proyectos con preconceptos hacia el campo. “La ley de fitosanitarios tiene una carga ideológica tremenda en contra del campo, que se refleja en los términos que se usan, como agrotóxicos. Todos queremos cuidar el ambiente y desarrollar una producción sustentable, pero eso debe ser en todos los niveles de la vida. Por ejemplo, los insecticidas usados en el hogar también son tóxicos para la salud humana. Se puede llegar a otro tipo de producción agrícola, pero no de un día para otro”, afirmó.

De Angeli consideró que la mayoría oficialista automática en el Senado solo trata temas de la Justicia que involucran a la vicepresidenta o aprueba a libro cerrado los girados desde la Cámara de Diputados.

Para De Angeli, hay iniciativas cajoneadas, además de la prórroga de la ley de biocombustibles, como la continuidad de la ley ovina, la nueva legislación sobre warrants, entre otras.

LA NACION