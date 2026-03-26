De excelente a regular: el drástico giro de un negocio en solo un año y la estrategia en un momento clave

A fines de 2024, el tambo era un excelente negocio. En el primer semestre de 2025 pasó a ser muy bueno. En el segundo semestre fue bueno y muestra una tendencia a pasar a regular-malo en 2026- si continúan los niveles de producción alcanzados en 2025, de 11.600 millones de litros. Este volumen evidenció un crecimiento del 9,7% respecto de 2024, impulsado por la tecnología y por el muy buen desarrollo forrajero a lo largo del año. Así lo destacó un informe de Francisco López Harburu, directivo de Select Debernardi.

Según el reporte, la mayor producción verificada en 2025 se enfrentó con un consumo de lácteos que aumentó muy poco, con industrias que cerraron y con una exportación que no resulta sencilla con el actual tipo de cambio. “Todos estos factores bajistas determinaron que, en 2025, el precio de la leche en tranquera aumentara solo un tercio de la inflación verificada en la Argentina”, dijo el informe.

En ese entorno, en 2026 “la lechería argentina atraviesa una etapa de alta exigencia, con un escenario económico desafiante: costos dolarizados, precios de la leche atrasados frente a la inflación y márgenes que, en muchos casos, se mueven en el límite del equilibrio”, afirmó López Harburu.

En esa situación, dijo, el desafío ya no es crecer en volumen, sino mejorar la eficiencia integral del sistema tambero. En la firma explicaron que hoy la competitividad del tambo argentino depende de una mirada de 360 grados, donde producción, reproducción, manejo ambiental y gestión económica estén alineados.

Según el informe, la producción sigue siendo un pilar central del tambo y depende en gran medida de la producción de forraje. Frente a un clima que genera situaciones extremas, ya no basta con la receta histórica de reemplazar el campo natural por pasturas cultivadas de mayor productividad. “Es necesario aumentar la cantidad de reservas forrajeras para el rodeo, en forma de silaje o heno, como reaseguro; si se puede, también resulta recomendable producir granos para la ración en alguna loma del campo, sin descartar la posibilidad de estabular la hacienda en zonas de mucho barro, piedras o temperaturas extremas. La estrategia de alimentación también debería contemplar la compra de granos y/o subproductos en los momentos de relación insumo/producto más conveniente utilizando calls (opción de compra futura a determinado precio) y otras herramientas de cobertura en los mercados a término”, indicó.

Se debe tener una buena estrategia de alimentación

Pero lo anterior tampoco basta. El foco se desplazó del simple conteo de litros producidos por día en el tambo hacia la eficiencia en la conversión del alimento en leche y sólidos útiles en cada individuo. En un sistema de producción corriente, donde la alimentación explica entre 50 y 60% del costo total del litro de leche, pequeños ajustes en la calidad de forraje ofrecido y en la formulación de dietas, junto con la construcción de calles de alimentación con pisos de cemento para alcanzar mayor eficiencia y reducir los desperdicios. pueden generar mejoras significativas en el margen, detalló la firma.

Al respecto, el experto señaló: “Producir más leche con la misma cantidad de materia seca es hoy una de las claves para sostener la rentabilidad y ya hay líneas de toros que muestran comportamientos positivos en ese carácter”.

Tecnologías

En ese proceso, explicó, el uso de tecnologías de monitoreo individual de las vacas se volvió una herramienta estratégica. Caravanas de monitoreo, parches y collares permiten detectar celos, cambios en la rumia, disminuciones en el consumo o signos tempranos de estrés o enfermedad. La información en tiempo real mejora la toma de decisiones, reduce pérdidas productivas y aumenta la eficiencia del manejo diario, especialmente en los tambos de mayor escala.

En este marco, se indicó, un tambo con buenos índices reproductivos produce más leche por vaca y por año, reduce el número de animales improductivos y diluye mejor sus costos fijos. Mantener intervalos entre partos cercanos a los 12,5–13 meses y tasas de preñez sostenidas se traduce directamente en más litros comercializables con la misma estructura. “Recientemente apareció la detección de preñez mediante ecografía, en vez del tacto rectal, una herramienta que permite ‘ver’ dentro de la vaca y reduce el riesgo de muerte fetal y abortos”, destacó.

“Conocer el costo por litro, el margen por vaca, la producción de sólidos y los indicadores reproductivos es tan importante como ordeñar bien”, resaltó el experto Marcelo Manera - LA NACION

Por otro lado, la inseminación artificial, el uso creciente de semen sexado y la combinación con protocolos de inseminación a tiempo fijo (IATF) permiten planificar la reposición, acelerar el progreso genético y aumentar la cantidad de hembras nacidas de las mejores vacas del rodeo.

El semen sexado permite aumentar el porcentaje de terneras nacidas a partir de las mejores vacas del rodeo y posibilita reemplazar holgadamente las que se van de la sala de ordeño. Por eso, dejó de ser una herramienta exclusiva de élite para convertirse en un recurso de uso estratégico dentro del esquema reproductivo.

La eficiencia integral también incluye el manejo ambiental. El tratamiento adecuado de efluentes pasó de ser un problema operativo a una oportunidad productiva. La correcta recolección y aplicación de purines para ser usados como fertilizantes orgánicos permite reducir el uso de insumos externos, mejorar la fertilidad de los suelos y cerrar ciclos de nutrientes. Los tamberos que ya están adelantados en ese proceso ven acumulación de pesos en los sectores que se acumulan bostas. “Además, una gestión responsable de los purines es clave para cumplir normativas ambientales y sostener la licencia social del tambo de cara a la sociedad”, se expresó en el informe.

La empresa destacó, además, que los tambos más eficientes son aquellos que miden y comparan con softwares específicos y luego deciden. “Conocer el costo por litro, el margen por vaca, la producción de sólidos y los indicadores reproductivos es tan importante como ordeñar bien”, resaltó el experto. Y añadió: “En un escenario de márgenes ajustados, la información se transforma en una herramienta tan valiosa como la tecnología”.