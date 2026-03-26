Nuevo negocio: partió rumbo a China el primer embarque con yerba de una cooperativa

POSADAS, Misiones.- La Cooperativa 2 de Mayo de esa localidad en el centro de esta provincia acaba de concretar su primer envío de un contenedor chico (20 pies) con yerba mate a China. Se trata de una exportación de yerba mate molida despalada en big bags de 22 kilos que luego será fraccionada por el importador que le pondrá su propia marca comercial.

“Es un primer negocio y la empresa va a envasar con su propia marca en China, tenemos una gran expectativa de que el negocio crezca”, indicó Héctor Dingler, titular de la Cooperativa 2 de Mayo. Esta cooperativa de 123 productores pequeños y medianos de yerba también elabora té y tiene su propia marca de yerba, Indumar.

Si bien hay otras firmas yerbateras que concretaron pequeños embarques al gigante asiático (las correntinas Playadito y Las Marías), este nuevo cargamento abre la perspectiva de un nuevo camino: apuntar a los jóvenes chinos que buscan nuevas experiencias, mezclando la yerba con otros componentes.

Indumar llegó al cliente en China a través del consorcio ConexTea, una asociación de seis firmas yerbateras y tealeras medianas de Misiones que acaban de ganar el premio “Exportar”, otorgado por PromArgentina.

La cooperativa

Hace poco este grupo, integrado también por las firmas Klimiuk Infusiones, Don Layo, Fontana SA, Punta de Oro SRL y Yerbatera Don Máximo, realizaron un viaje a Shangai donde contactaron a este comprador que ya venía trabajando con exportadores de yerba brasileños.

“Hicimos una misión comercial a Hong Kong y Shanghái y vimos a varias empresas donde pudimos concretar unos contenedores de té y ahora salió el envío de yerba”, dijo a LA NACION Renzo Klimiuk, uno de los referentes del consorcio ConexTea. “La yerba mate es un producto exótico en China, las empresas brasileñas hicieron un buen trabajo y trabajan para los jóvenes en China, ellos son fanáticos del fútbol, de Messi y lo toman como un producto energizante y lo van a trabajar con saborizantes, si bien todavía es un nicho chico”, dijo Klimiuk.

Procesamiento de yerba en la cooperativa Dos de Mayo

Si bien venderle alimentos a China por primera vez siempre genera expectativa, en la industria yerbatera no quieren generar expectativas desmedidas y tampoco apuntan a introducir el hábito del termo y el mate entre buena parte del país más poblado del mundo. En general, la industria yerbatera siempre hizo mucho más esfuerzo en la India (segundo país más poblado del mundo), donde incluso la yerbatera Piporé llegó a tener una oficina comercial permanente.

“Es un primer negocio y la empresa va a envasar con su propia marca en China, tenemos una gran expectativa de que el negocio crezca”, indicó Héctor Dingler, titular de la Cooperativa 2 de Mayo

Según los datos de ExpoData, en el mes de enero 2026, China fue el país número 23° entre los compradores de yerba, con apenas el 0,01% de los envíos totales, que ascendieron a 4 millones de kilos. Sin embargo, la posibilidad de que la juventud china, que explora nuevas sensaciones y experiencias, y la influencia de las figuras del deporte con Messi a la cabeza, parece abrir un nuevo camino que la Cooperativa 2 de Mayo buscará explorar.

Exportaciones de yerba mate

Las exportaciones de yerba mate están atravesando un período de fuerte crecimiento, apuntaladas por los menores precios pagados por la materia prima (hoja verde) que contrarrestan el atraso cambiario. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), las ventas al exterior crecieron un 46% en enero, contra el mismo mes del año anterior. En 2025 se alcanzó un nuevo récord de exportaciones anuales de 58 millones de kilos, aunque el mercado está fuertemente concentrado en Siria, que explica entre el 70 y el 80% de los envíos. Ya en 2024 también se había batido una marca máxima, de 43,8 millones de kilos, que al año siguiente fue superada con facilidad.