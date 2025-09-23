De la semilla al cielo: Advanta tiñó de campo la noche de Buenos Aires

El Congreso CREA 2025, que tuvo lugar en Tecnópolis la semana pasada, fue un espacio ideal para que el agro argentino se inspire, genere vínculos y se deje sorprender por experiencias que van desde charlas plenarias y debates de alto nivel hasta instancias de networking y propuestas de esparcimiento que celebran la fuerza colectiva del sector.

Como main sponsor de esa cita tan importante, Advanta llevó su lema “Desde la tierra, mirando al cielo. En Advanta, cultivamos futuro” con el desafío de tender puentes entre la innovación tecnológica y la energía transformadora que siempre suele movilizar a productores y referentes de la cadena agroindustrial nacional.

“En Advanta creemos que el agro se impulsa con tecnología, pero también con inspiración, ambición y creatividad. Por eso ideamos un espectáculo de drones como una forma de integrar todos esos valores, logrando a su vez entretenimiento y recordación de marca en una sola acción. Queríamos estar cerca de los productores y socios de la cadena, especialmente de este público tan exigente que caracteriza al Congreso CREA, y sorprenderlos con una experiencia que probablemente nunca hayan vivido en un evento agropecuario”, dijo Paula Castaño, gerente de Marketing de Advanta.

Advanta desplegó en CREA 2025 una agenda cargada de iniciativas que trascendieron lo técnico para conectar también desde lo humano y lo emocional. Una de ellas puso el foco en la integración de la IA con los equipos de liderazgo. Bajo el título “Las habilidades humanas más valiosas en la era de la IA”, la educadora y especialista en innovación Melina Masnata y Francisco Cinque, Director Comercial para América de Advanta, conversaron sobre el rol de la creatividad, la empatía y la adaptabilidad como competencias diferenciales frente al avance de la inteligencia artificial.

Otro momento especial del evento fue el show de drones, que reflejó justamente lema de Advanta de partir desde la tierra pero siempre mirando al cielo, combinando innovación, entretenimiento y emoción. Se trató de una experiencia tecnológica inédita, que no solo sorprendió por su despliegue visual, sino que invitó a leer en el cielo la historia del agro y proyectar un futuro lleno de posibilidades.

Además, el ADN Advanta volvió a ser protagonista con una acción que ya es un sello distintivo: llevar el sorgo a la mesa. A través del Espacio Cocina Sorgo, una propuesta gastronómica innovadora para acercar el sorgo del campo a la mesa, invitó a descubrir sus bondades y degustar su sabor.

Con cada una de estas acciones, Advanta busca transmitir un mismo mensaje: no solo cultivamos semillas, también cultivamos inspiración, propósito y conexión con quienes hacen grande al agro argentino. Con esta visión, la compañía reafirma su oferta integral: potenciar cada uno de sus cultivos: sorgo, girasol y maíz, abrir nuevas oportunidades de mercado y construir vínculos duraderos con los productores.

La participación en CREA llegó en un momento clave para la producción agropecuaria argentina, atravesada por los vaivenes macroeconómicos locales y la reconfiguración de los mercados internacionales. En este escenario, el sorgo gana protagonismo como alternativa estratégica frente al cambio climático al ser un cultivo resiliente en ambientes de menor potencial. Por su parte, el girasol consolida su expansión en el NEA y en Córdoba, con proyecciones de más de 2,5 millones de hectáreas. Mientras que el maíz, también con la previsión de un salto productivo en esta campaña, continúa siendo un pilar central en sistemas de alta productividad y rotaciones sustentables.

“El crecimiento es infinito y siempre es posible ir por más junto al productor. Advanta mira hacia adelante con objetivos ambiciosos en ventas, expansión de superficie y desarrollo de nuevas soluciones, pero sobre todo con una convicción profunda: el futuro se cultiva con pasión, innovación y confianza”, concluyó Francisco Cinque, Director Comercial Américas.

