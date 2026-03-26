Preocupación empresaria: por la suba del gasoil aumenta el costo para cosechar y en el transporte hay 6500 pymes en vilo

En el contexto de una fuerte suba del gasoil, presionado por el impacto en el petróleo de la guerra en Medio Oriente, el costo del combustible comienza a impactar sobre la estructura de gastos del agro para la cosecha de maíz y soja. Los contratistas rurales, que reportaron un incremento del 29% en el combustible en el último mes, actualizaron sus tarifas de recolección mientras en el transporte advirtieron que será inevitable hacer lo mismo en su actividad. En plena cosecha gruesa se consumen alrededor de 440 millones de litros de gasoil. Es el momento del año en el que más máquinas trabajan en los lotes y más camiones circulan hacia los puertos.

En diálogo con LA NACION, Luis “Freddy” Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), señaló que “estamos actualizando listas de cosecha y labores”, aunque aclaró que los ajustes se hacen de manera gradual por la incidencia que tiene el gasoil en la estructura de costos. Según precisó, ya aplicaron subas de entre el 2% y el 5% y ahora evalúan revisar los valores cada dos semanas para acompañar la evolución del combustible sin generar saltos bruscos. “Estamos tratando de ajustar lo menos posible y acompañar la situación sin pasarnos. No queremos cobrar más de lo que realmente pesa el gasoil en la tarifa”, apuntó.

Según su relevamiento, el gasoil que utilizan para los labores viene subiendo fuerte, con un aumento cercano al 29% solo en el último mes. El combustible es una parte del costo total. En una cosecha de maíz, por ejemplo, el gasoil representa entre el 18% y el 25% del costo de una cosechadora, mientras que el resto se reparte entre sueldos, mantenimiento, repuestos, amortización de las máquinas y logística.

Se viene la cosecha de soja Archivo

En este marco, el impacto en las tarifas es bastante menor en el costo total. “Si el gasoil sube un 10%, la tarifa aumenta más o menos un 2,5%”, detalló Simone.

Con ese criterio, los contratistas vienen aplicando subas acotadas. Hoy los aumentos están entre el 2% y el 5%. Cambiaron la forma de actualizar los valores: ahora están haciendo ajustes cada dos semanas, en lugar de esperar períodos más largos. La idea es evitar saltos bruscos. “Preferimos ir corrigiendo de a poco. Si no ajustás ahora, después tenés que subir mucho de golpe”, advirtió Simone.

Más allá de los aumentos, por ahora no hay problemas para conseguir combustible. “No vemos ninguna señal de alerta”, dijo Simone. También influye que la cosecha recién empieza. El maíz en la zona núcleo avanza, pero lento, y la soja prácticamente no arrancó: no llegaría ni al 5% del área.

Durante la cosecha, el consumo de gasoil alcanza picos y se vuelve clave en la estructura de costos marcelo-manera-7533 - LA NACION

Con los aumentos que viene registrando el gasoil, desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) señalaron que el índice de costos del sector —que contempla 11 rubros— tendrá un fuerte impacto en marzo, impulsado principalmente por el peso del combustible dentro de la estructura. En ese contexto, indicaron que el transportista debería cobrar una tarifa acorde con ese nuevo nivel de costos.

De lo contrario, alertaron que, especialmente en el caso de las empresas más chicas, muchas podrían optar por no prestar servicio para evitar trabajar a pérdida en un momento clave por el ingreso de la cosecha a los puertos. La entidad emitió un comunicado donde señaló que desde principios de marzo los precios del gasoil y las naftas aumentaron entre 20% y 25%, con subas que se dieron entre tres y cinco veces en pocas semanas.

Indicaron que el gasoil grado 2 —el más utilizado por el transporte— supera los 2100 pesos por litro y que todo apunta a que marzo cerrará con el mayor incremento mensual en el costo del combustible de los últimos dos años. “La desproporcionada escalada del precio del gasoil es hoy la principal preocupación entre las más de 6500 pymes que representamos. A los márgenes reducidos y la baja actividad en muchos rubros se suma un impacto crítico: el combustible representa un tercio de nuestra estructura de costos”, explicó Cristian Sanz, presidente de Fadeeac.

En este contexto, Sanz fue tajante respecto a la sostenibilidad del servicio: “La actualización de las tarifas debe ser inmediata, de lo contrario, muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar, con el consiguiente impacto económico y social. Los camiones mueven más del 90% de la economía del país y el transporte y la logística generan el 4% del empleo nacional”.

Según datos del Departamento de Estudios Económicos y Costos de la entidad, cada aumento del 10% en el gasoil impacta al menos en un 3,5% en los costos operativos del transporte de media y larga distancia.