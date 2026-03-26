Lo compartió Milei: un informe del Indec dice que la facturación en la maquinaria agrícola creció un 35%

La facturación en el sector de la maquinaria agrícola creció un 17,3% en el cuarto trimestre del año pasado, versus igual trimestre de 2024, según un informe dado a conocer por el Indec y compartido en la red X por el presidente Javier Milei. En tanto, todo 2025 cerró con un incremento del 35%.

Según el relevamiento, la facturación de la actividad se ubicó en $671.395 millones. Por rubros, el Indec precisó: “Los tractores presentan el nivel de facturación más alto del trimestre, con 244.681,7 millones de pesos, lo que representa una suba de 13,1% en comparación con igual trimestre del año anterior. La facturación de cosechadoras e implementos aumenta 44,8% y 20,8% respectivamente, mientras que la de sembradoras disminuye 9,9% para la misma comparación”.

De acuerdo con el Indec, entre otros segmentos, los tractores representaron el 36,4% de la facturación total, implementos el 29,6%, cosechadoras el 21,9% y sembradoras el 12%.

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Maquinaria agrícola: la facturación aumentó 17,3% interanual en el 4° trimestre de 2025 https://t.co/J6fN37z135 pic.twitter.com/BYaSejeYhF — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 26, 2026

Si bien hubo un notorio salto en el global de la facturación, en términos de unidades se observó una retracción en algunos rubros, que el Indec explicó así: “En el cuarto trimestre de 2025, el total de unidades vendidas nacionales e importadas de sembradoras y tractores registran disminuciones interanuales. Las sembradoras muestran la mayor baja respecto a igual trimestre del año anterior, con 31,4%, y los tractores tienen una variación negativa de 16,2%”.

Por el contrario, las unidades vendidas de cosechadoras e implementos registraron un aumento de 14,7% y 3,7%, respectivamente para la misma comparación.

Cuarto trimestre de 2025: "Los tractores presentan el nivel de facturación más alto del trimestre, con 244.681,7 millones de pesos, lo que representa una suba de 13,1% en comparación con igual trimestre del año anterior"

Siempre según el informe, en cosechadoras la producción nacional [las multinacionales tienen varias líneas de producción local] facturó $126.847,5 millones, mientras que los equipos importados representaron $20.392,6 millones. En el caso de tractores, $185.058,5 millones fueron para la producción local y $59.623,3 millones para la importada. En tanto, en sembradoras todo, $80.648,2 millones, fue para la producción nacional. Respecto de implementos, $132.782,2 millones correspondieron a la facturación nacional y 66.042,5 millones de pesos a la proveniente de equipos del exterior.

El cierre de 2025

En este marco, según el Indec, la venta de maquinaria agropecuaria registró, en 2025, una facturación de 2.619.367,9 millones de pesos, un aumento de 35% respecto a 2024.

“Los cuatro grupos de maquinarias presentan incrementos en la facturación en el acumulado de 2025 en comparación con 2024. Las cosechadoras aumentan 68,6%; los implementos, 54,8%; los tractores, 18,7%; y las sembradoras, 13,3%”, dijo.

El Indec reflejó una mejora en la actividad Frendt

Agregó: “El total de unidades vendidas nacionales e importadas de cosechadoras e implementos presentan una suba interanual de 36,7% y 17,1% respectivamente en el acumulado de 2025. Por su parte, las sembradoras y los tractores muestran una disminución de 10,8% y 3,3% para la misma comparación”.