Declaración jurada obligatoria: destacan una medida del Gobierno para combatir la evasión en el sector molinero

La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) destacó la implementación de una nueva declaración jurada para molinos puesta en marcha por parte de la Dirección Nacional de Control Agropecuario que conduce Matías Canosa en el ámbito de la Secretaría de Agricultura. La medida apunta a una mayor fiscalización y control de la evasión en la actividad. Las empresas tienen tiempo hasta el 5 del actual para informar.

“El organismo de control lanzó una nueva declaración jurada obligatoria para los molinos de trigo, con el objetivo de avanzar en un sistema de fiscalización más eficiente, basado en datos y tecnología, sin necesidad de ampliar la estructura estatal”, dijo FAIM, que preside Diego Cifarelli.

“Este nuevo esquema apunta a reducir la informalidad en la cadena triguera, aprovechando la tecnología para lograr un control más preciso, sin aumentar la burocracia del Estado”, expresó la industria Shutterstock - Shutterstock

Según detalló, los molinos deberán informar datos técnicos de su proceso productivo y maquinaria utilizada, “lo que permitirá detectar posibles inconsistencias entre el consumo energético y el volumen de molienda declarado, a través de herramientas de inteligencia de datos” y el nombre del responsable de la calibración y mantenimiento de la balanza de trigo de primera rotura, “un punto clave en el control tras haberse detectado balanzas adulteradas en algunas inspecciones recientes”. También se implementará un sistema de alertas automáticas ante desvíos de los parámetros declarados y se cruzará esta información con otras fuentes para detectar posibles irregularidades, apuntó FAIM.

Cifarelli remarcó el trabajo de Agricultura en el combate a la informalidad, en todos los sectores agroindustriales. “Este nuevo sistema permitirá conocer en detalle la situación de la industria incorporando tecnología para dimensionar y combatir la informalidad, objetivo compartido por la FAIM”, informó la cámara.

“Estamos muy satisfechos con el trabajo que están desarrollando en el combate a la informalidad tanto ARCA como la Dirección de Control Agropecuario de la Secretaría de Agricultura. Esta declaración jurada es muy oportuna y trascendente en nuestra historia, ya que le permite a los organismos de control dimensionar la capacidad productiva y tecnológica de la industria nacional”, afirmó Cifarelli.

“Con los resultados podremos observar y constatar que la industria puede abastecer tres consumos como el de nuestro país. Ha crecido mucho la capacidad instalada en los últimos años y la informalidad nos ha tapado. Estamos convencidos de que, con el énfasis y el profesionalismo que le están poniendo las autoridades de aplicación, se llegará a un buen puerto para premiar al que hace las cosas como se deben hacer. Comercio formal y empleo formal no debería ser un desafío, sino una naturalidad”, indicó el presidente de FAIM.