Desinvierte una multinacional: Saputo, dueña de marcas icónicas de lácteos, vendió el 80% de su negocio en la Argentina por US$630 millones

La multinacional de origen canadiense Saputo firmó un acuerdo para vender el 80% de su división láctea en la Argentina a Gloria Foods, un holding de productos lácteos y alimentos de Perú. La operación fijó un valor aproximado de US$630 millones estadounidenses y le permitirá a la compañía recibir ingresos netos estimados en US$400 millones, después de impuestos, sujeto a ajustes habituales. En la Argentina Saputo es la industria que más recibe leche: fueron más de 3,5 millones de litros diarios en 2024/2025,

Según informó la compañía, la venta no es solo financiera, sino que implica el traspaso de activos industriales clave y de marcas con fuerte penetración en las góndolas argentinas. El acuerdo de transacción incluye dos plantas de producción y la titularidad de etiquetas históricas como La Paulina, Ricrem y Molfino.

Aclararon que, a pesar de ceder el control, la firma canadiense no se retira totalmente del país. Conservará un 20% de las acciones, una decisión estratégica que le permitirá mantener el flujo de exportaciones. Según los términos del acuerdo, la nueva gestión bajo Gloria Foods continuará fabricando productos específicos en nombre de Saputo para abastecer sus mercados internacionales.

Saputo es uno de los diez principales procesadores de lácteos del mundo: produce, comercializa y distribuye una amplia gama de productos lácteos de la más alta calidad, incluyendo queso, leche líquida, leche y crema de larga duración, productos cultivados e ingredientes lácteos.

De acuerdo con la firma, esta decisión responde a un cambio en la estrategia global de la compañía para mejorar su asignación de capital, según informaron. En el último año móvil, la filial argentina generó ingresos por aproximadamente $1200 millones de dólares canadienses, lo que representaba cerca del 7% de la facturación consolidada del grupo.

Carl Colizza, presidente y director ejecutivo de Saputo, explicó la lógica detrás de la desinversión: “El anuncio de hoy refleja nuestros esfuerzos por optimizar nuestra presencia global para un crecimiento a largo plazo. El valor que se obtendrá reconoce tanto la excelencia operativa del equipo como la solidez de mercado de las marcas que han construido. Esta desinversión mejora nuestra flexibilidad financiera y respalda la reinversión específica en plataformas que ofrecen las mayores oportunidades de crecimiento, a la vez que nos permite mantener una cartera de productos de origen argentino para nuestros mercados internacionales”.

Además, resaltó que están “profundamente agradecidos a los colegas en la Argentina por su pasión, dedicación y contribuciones al éxito de Saputo”. “Esperamos ver que estos sólidos activos y marcas sigan prosperando bajo la nueva propiedad”, indicó.

En ese sentido, también mencionó que la compañía seguirá adoptando un enfoque equilibrado en la asignación de capital. “Este marco impulsa el crecimiento orgánico, a la vez que facilita inversiones estratégicas y la recompra de acciones a corto plazo”, observó.

Saputo informó que la transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales y se espera que se concrete formalmente durante el primer trimestre del año fiscal 2027 de la compañía. Hasta el momento del traspaso continuará operando como uno de los principales procesadores de leche en la Argentina, un mercado donde ha liderado el ranking de procesamiento durante años.

Saputo cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo “SAP” y es un fabricante líder de queso y procesador de leche líquida y crema en Canadá, un procesador líder de lácteos en Australia y, antes de la desinversión prevista, el principal procesador de lácteos en Argentina. En EE.UU. se encuentra entre los tres principales productores de queso y es uno de los mayores productores de productos lácteos de larga duración y cultivados. En el Reino Unido, Saputo es el fabricante líder de quesos de marca y cremas lácteas para untar.