Tenía 87 años: murió Carlos Guerrero, el último hombre de la familia que trajo los primeros bovinos de la principal raza del país

La muerte de Carlos Guerrero, histórico criador de Angus y referente de la cabaña Charles de Guerrero, ubicada desde 1994 en San Antonio de Areco, provocó un profundo dolor en el sector agropecuario, donde su nombre quedó ligado a la tradición, la mejora genética y el compromiso con el campo. En 1962 se casó con Inés Romero, a quien había conocido en una exposición ganadera siendo muy joven. Juntos formaron una familia numerosa, con siete hijas, 29 nietos y 15 bisnietos.

“Se fue un grande”, fue una de las frases que sintetizó su nieto, Carlos “Pepe” Pestalardo, tras conocerse la noticia. Guerrero falleció a los 87 años, dejando una gran familia y una huella imborrable en la actividad. Había nacido el 22 de julio de 1938 y desde muy chico estuvo vinculado con el campo. Acompañaba a su padre en las tareas rurales, donde comenzó a forjar la pasión que lo acompañó toda su vida: la ganadería y, en particular, la raza Angus.

A los 17 años dio sus primeros pasos formales en la actividad, trabajando en el escritorio junto a su padre. Una década más tarde, a los 27, asumió una enorme responsabilidad: heredó la cabaña tras el fallecimiento de su padre.

Carlos Pestalardo y su abuelo Carlos, junto a un reproductor Angus en el campo

Detrás de su historia había una tradición familiar única. Fue su abuelo, Carlos Francisco Guerrero Cueto, quien introdujo la raza Angus en la Argentina en 1879, con la importación del toro Virtuoso y las vaquillonas Aunt Lee y Cinderella, los primeros ejemplares Aberdeen Angus en el país.

Ese legado marcó su vida. Según solía recordar, su bisabuelo y su abuelo habían sido “unos visionarios”, una definición que sintetizaba el orgullo por una historia pionera en la ganadería nacional.

Gran parte de su vida transcurrió en General Madariaga, donde el establecimiento familiar llegó a tener unas 200 personas trabajando. Allí, el campo era mucho más que una empresa: era una comunidad donde las familias vivían y compartían el día a día. Además de la ganadería, en esos años también se desarrollaba la producción de unas 200 hectáreas de manzanas, en un esquema productivo diversificado que marcó una época.

Carlos Guerrero junto a su mujer, Inés Gza. \

A lo largo de su trayectoria, Guerrero no solo continuó el legado familiar, sino que también tuvo una activa participación institucional. Durante cuatro décadas integró la comisión de la entonces Corporación Argentina de Aberdeen Angus, que luego pasó a ser la Asociación Argentina de Angus. Incluso llegó a ocupar la presidencia en tres períodos consecutivos: 1978-1980, 1980-1982 y 1982-1984, desde donde impulsó el desarrollo y la mejora de la raza.

Su compromiso con el sector también se reflejó en la Sociedad Rural Argentina (SRA), donde participó por más de 20 años en distintos roles. Fue miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, vocal titular en varias oportunidades, secretario y director de los Registros Genealógicos.

Pero su vida no se limitó al campo. También fue un apasionado del desarrollo de Cariló, donde trabajó en distintos proyectos vinculados a tierras de su familia. Quienes lo conocieron destacaron su apego a las cosas simples. En los últimos años, mantenía la costumbre de reunirse los jueves con amigos en el Jockey Club y, mientras pudo, disfrutó de jugar al golf.

En la pista central de Palermo, la familia Guerrero recibe un premio por una vaquillona Angus

El recuerdo de sus seres queridos refleja la dimensión humana detrás del productor. Su nieto, “Pepe”, lo despidió con palabras cargadas de afecto. “Se fue un grande. Ahora ya está más tranquilo, descansando en paz, por suerte”, dijo a LA NACION.

También resaltó su lugar en la historia familiar: “Es el último Carlos Guerrero de la familia de ese Carlos Guerrero que trajo los primeros Angus al país. Fue la cuarta generación de criadores de la raza”. Sobre su personalidad, lo definió como “un hombre muy dedicado a la ganadería, a la raza Angus y a su familia”, y recordó que “desde muy joven tuvo que hacerse cargo de la empresa familiar”.

Carlos Guerrero junto a Pepe y un colaborador en su fila de Palermo

Incluso en sus últimos días seguía de cerca cada detalle productivo. “Hasta este lunes pasado, que fui a visitarlo al sanatorio, estaba lúcido, seguía enchufado. La terapia cerraba a las nueve de la noche, pero logré entrar y tuve una gran y última charla de una hora y media. Estaba interesado en lo que pasaba en la cabaña, me preguntaba por las filas que íbamos a llevar a la exposición de Otoño y a Palermo y cómo nos veníamos preparando para el remate de los 50 años, que es dentro de tres años. Me preguntaba por los padres que estábamos usando, cómo venían progresando los terneros, cómo estaba dando la producción de Faraón y cómo venían los convenios de embriones que estamos exportando a Ecuador”, contó su nieto, al recordar la última conversación que mantuvieron. “Pero siempre fue así: todas las semanas me llamaba para ver en qué andaba y cómo estaba la gente del equipo”, agregó.

Guerrero en su campo, observa su rodeo Angus

Fue en 2015 cuando decidió hacer traspaso generacional: “El legado que deja a la familia es muy importante, es algo que lo fue construyendo a lo largo de su vida. En el 2015, cuando ya hacía dos años que me había recibido de la facultad, fue cuando decidió darme las riendas de la cabaña con todo su apoyo. Me acuerdo que sentó a todo el equipo y dijo que a partir de ese momento yo iba a estar al frente de la cabaña. Fue emocionante porque era muy joven, solo tenía 25 años”.

Esa vocación también se reflejaba en su vínculo con las personas. “Era un hombre que podía estar sentado con el peón más bajo tomando un mate o podía estar con el rey de España, tenía un gran carisma, muy humano”, lo describió.

Carlos Guerrero con gente de su equipo de trabajo

Desde el ámbito institucional, la Sociedad Rural Argentina (SRA) también expresó su pesar. “Con profundo pesar despedimos a Carlos Guerrero, referente indiscutido de la ganadería argentina y protagonista de una historia familiar que forma parte del ADN productivo de nuestro país”, señalaron.

En ese mensaje, también subrayaron su paso por la pista de Palermo: “Nunca vamos a olvidar la imponente presencia de la familia Guerrero en la pista central de Palermo, símbolo de una tradición de trabajo y excelencia”.

Por su parte, Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, dijo: “Despedimos hoy a un hombre cuyo apellido es sinónimo de nuestra raza. No solo portaba un nombre histórico, siendo descendiente directo de aquel visionario que trajo los primeros Angus a la Argentina, sino que honró ese legado con una vida de trabajo y rectitud. Fue un señor en todo el sentido de la palabra: serio, de pocas pero certeras palabras, y de una corrección inquebrantable. Su partida nos deja la responsabilidad de continuar la huella que su familia comenzó y que él defendió con tanta integridad".

En el brindis de fin de año en la asociación Alberto Guil, Alfredo Gusmán, Amadeo Derito, Carlos Guerrero y Martín Lizaso Bilbao Gza. Angus

“Todavía tenemos muy presente su reciente visita a la asociación para el brindis de fin de año con todo nuestro personal. Verlo allí, compartiendo con nosotros, fue un recordatorio de que las instituciones se construyen con personas de su talla”, añadió.