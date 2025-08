Despidos, suspensiones y recortes salariales: el duro presente de una economía regional

SANTA FE.- La crisis de la industrial textil argentina, por la caída de consumo pero fundamentalmente por la apertura de las importaciones, golpea fuerte en el norte de esta provincia.

La referencia es contundente: las tres plantas de procesamiento de algodón que venían operando en la región (Algodonera Avellaneda, Algodonera Reconquista y la Cooperativa Algodonera Santa Fe, todas instaladas en Reconquista), enfrentan actualmente un escenario de crisis que se refleja en crecientes pasivos y deriva en reducciones de personal (despidos), o suspensiones y hasta reducciones salariales que en algunos casos alcanzan al 30%.

El caso resonante es el de Algodonera Avellaneda, perteneciente a los mismos dueños de la agroexportadora Vicentin. El concurso preventivo de acreedores de Algodonera Avellaneda fue solicitado a fines del año pasado y desde el 13 de diciembre de 2024 está abierto y en trámite, por decisión del juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que también actuó en el caso Vicentin.

Según se desprende de la evaluación de la situación financiera, el final de Algodonera Avellaneda es incierto. Lo que preocupa en la región es el impacto social, por la cantidad de personas que podrían perder sus empleados (180). En el horizonte aparece la quiebra, algo que tratan de evitar los acreedores porque saben que después será difícil recuperar acreencias.

El viernes pasado hubo 20 despidos en la firma, la mayoría de trabajadores con más de 15 años de antigüedad. De acuerdo con el testimonio de los propios trabajadores, el argumento es que la empresa está “pasando por un mal momento”, por lo que se ampara por el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le permite abonar solo el 50% de la indemnización correspondiente.

Pese a ello, las actividades en la firma se siguen desarrollando –por ahora- con total normalidad.

En tanto, según el informe que firma María Nieves González Rueda, de la sindicatura que controla la firma, la crisis de la empresa es “multicausal”, consecuencia de “políticas comerciales inadecuadas, mala planificación, descoordinación operativa, inversiones improductivas, exceso de apalancamiento, falta de reconversión tecnológica; y gestión ineficiente del crédito y del capital de trabajo”.

Pero un dato del informe llama la atención: los balances de la firma resaltan resultados negativos en todos los ejercicios entre 2018 y 2024, con especial énfasis en 2023-2024, cuando se registró una caída dramática de la producción del 50%, sin posibilidad de readecuar la estructura.

Algodonera Avellaneda funciona en el Parque Industrial de Reconquista, donde produce hilandería de algodón y mezclas; retorcidos, tejeduría de punto, hilados de algodón, de punto: jersey, elastizados y plush.

El secretario general del Sindicato de Textiles de Reconquista, Juan Carlos Bandeo, en diálogo con LA NACION calificó de “complicada y difícil” la situación de las empresas textiles en el norte provincial. “No vemos una luz de esperanza, porque si no lo arregla el gobierno nacional con las importaciones, vamos a quedar con muchos trabajadores en la calle”, sentenció.

Bandeo adelantó que en el curso de la semana está prevista una reunión entre “los dirigentes del gremio y la gerencia de la empresa”, desde cuyas oficinas, en las últimas horas, se evitó contacto con la prensa.

Otros casos

En tanto, Algodonera Reconquista anunció la reducción de la jornada laboral y los salarios de sus trabajadores “en respuesta al difícil contexto que atraviesa actualmente la industria textil a nivel nacional”.

Por ello, con el objetivo de evitar despidos, se resolvió implementar un esquema de trabajo reducido: seis horas diarias de lunes a viernes, lo que implica una disminución salarial estimada entre el 20% y el 25%. La medida suspende temporalmente los históricos tres turnos rotativos de ocho horas que venía sosteniendo la fábrica, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 40, frente al autódromo de Reconquista.

“Tanto la empresa como los trabajadores coincidimos en que es preferible perder un porcentaje del sueldo antes que perder la fuente de trabajo”, explicó Bandeo.

Por su parte, la Cooperativa de Trabajo Algodonera Santa Fe Ltda (una de las denominadas empresas recuperadas), expresó su profunda preocupación ante la crítica situación que atraviesa el sector textil, debido a “la caída del consumo y la competencia desleal derivada de las importaciones de productos chinos”, según expresaron.

De acuerdo a la nota presentada, se considera que desde enero hasta la fecha se registra una pérdida de 10.000 puestos de trabajo en el país. Los trabajadores advirtieron que “la Cooperativa está corriendo el riesgo del paro total de la planta, manera que afecta a todos los que se encuentran vinculados en nuestra economía”.

Francisco Hilguero, presidente de la cooperativa, reclamó: “pedimos comprensión, porque somos 46 compañeros que hoy estamos en la cuerda floja”. Según detalló, en el caso de la planta local, si la situación no mejora, temen tener que suspender la producción por completo.

Reacción provincial

A su vez, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, en diálogo con LA NACION, calificó como “preocupante escenario” el que enfrentan las tres empresas del sector textil radicadas en el norte santafecino.

Dijo que “comparten un factor común a pesar de sus particularidades; sufren la caída del mercado interno, agudizada por la masiva importación de productos, especialmente desde China; se perdieron más de 10.000 puestos de trabajo y ya no es solamente una cuestión financiera. Hay muchas empresas que son muy solventes, que no tienen problemas financieros, pero llegaron a un punto en el cual ya no pueden acumular más stock: entonces empiezan a hacer suspensiones, parada de planta, y en otros casos ya se llegan a los despidos”, sostuvo.