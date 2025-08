Gardel: el Gran Campeón que esperó a Milei para cruzar el río y consagrarse en la Argentina

Cuando Gardel pisó la pista central de la Exposición Rural de Palermo llevaba mucho más que su nombre vinculado con el tango: tenía consigo una historia ligada a la apertura de las importaciones y el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRAs) eliminado por el gobierno de Javier Milei. Ese fue el primer triunfo del Gran Campeón Macho de la raza Paint Horse, que durante la Exposición Rural de Palermo brilló y se alzó con el título más laureado de la raza derivada del Cuarto de Milla. Este primer Gran Campeón de la raza llegó desde Uruguay a mediados del año pasado tras esperar un año para que se flexibilizaran las medidas y los aranceles de importación.

“Hacía dos años veía caballos de Brasil y Uruguay en videos y tardé casi un año en importar a Gardel por las restricciones. Primero con las SIRAs que no se podía, luego vinieron las trabas bancarias, y así estuve entre seis y ocho meses intentando poder ingresarlo, hasta que cambió el gobierno. Cuando ganó Milei se liberaron muchas trabas y en un mes y medio logré importarlo. Sacarlo Gran Campeón es el sueño de todo competidor”, dijo Alvise Sagramoso, dueño del Haras El Potrillo, en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires.

Gardel llegó en julio de 2024 después de un largo proceso burocrático. “No lograba que me aprobaran las SIRAs: cuando iba al banco a pagar me ponían horarios distintos o asignaban solo 20 segundos para hacer el trámite. Todo eran trabas que impedían pagar. Me aburrí del tema y logré que el criador del Uruguay me aguantara. Cuando ganó Milei, sabiendo que se iba a arreglar todo, decidí reiniciar y en abril de 2024 comencé de nuevo, y en julio llegó el caballo. Inicié toda la compra cuando estaban Alberto Fernández y Sergio Massa, y nunca pudo llegar", contó.

El caballo finalmente costó 6000 dólares y debió pagar otros 10.000 dólares entre logística y aranceles. Lo compró a la Cabaña La Esperanza, de Javier Bárcena, en Uruguay. “Me esperó un año, entendió la situación y me cuidó el caballo. Lo curioso es que Gardel ya se llamaba así desde antes y sin saber que iba a venir a la Argentina. Fue una increíble coincidencia", afirmó.

El Paint Horse es una raza derivada del Cuarto de Milla, que ya lleva varias décadas en el país. En Estados Unidos, la Paint Horse surgió hace unos 80 años cuando no se permitía el exceso de blanco en los caballos registrados, lo que llevó a la creación de una asociación propia que dio origen a esta nueva raza. En la Argentina todavía no existe una asociación formal, ya que se trata de una raza relativamente nueva en el país. Actualmente están en proceso de conformarla. Aunque algunos criadores ya habían traído ejemplares años atrás, Sagramoso está buscando darle un nuevo impulso a su desarrollo local.

No obstante, la alegría para Sagramoso en la Rural fue doble: además del premio mayor, presentó a As Rooster Music, una yegua que fue consagrada como Reservada Gran Campeón Hembra en la categoría Aficionados. “Es un premio muy bueno porque para la edad que tiene compite con las mejores yeguas del país. Desde que nació ya era una yegua distinta, era muy linda y la fuimos cuidando desde ese momento, desde que la destetamos. Es la más mimada del haras. La emoción es grande en ese sentido, porque la primera hermana de ella la estábamos preparando para llevarla a la Rural, pero murió, la segunda se lastimó y la tercera fue la Rooster Music”, contó.

Gardel fue Gran Campeón macho, en la Exposición Rural de Palermo

Hoy tiene alrededor de 100 animales en el haras: “Cuando As Rooster ganó, fue muy emocionante para todos. Es la más mimada del haras. Ganar con ella fue muy especial. El cuarto [de los hermanos] se nos murió de encefalomielitis, la enfermedad del mosquito. Esto demuestra lo difícil que es que llegar a Palermo y ganar ese premio, porque no es algo fácil”.

Actualmente, cuenta con una estructura de cría comparable a la de una cabaña bovina. Y, según relató, vive de esta actividad en términos económicos. Comercializa genética, y el valor de los caballos responde a diversos factores: la línea genética, los premios obtenidos, la sanidad, la alimentación y el manejo. Esto lo ha convertido en el proveedor de diversos criadores. Según afirmó, hoy los animales valen el doble que hace 10 o 15 años.

Rooster Music, cuando se consagró en Nuestros caballos 2025

“Siempre intenté que la cría fuera sustentable: reinvertir todo lo generado por los caballos, sin aportar capital de otras actividades. Me llevó muchos años. Ya son casi 25 desde que empecé, y recién ahora logré convertirme en un criador con premios y entrar dentro de esta etapa. Ganar un premio en Palermo no es fácil. Con la yegua fue un logro especial porque es nacida en casa. Con el padrillo también hubo mérito en la selección, pero es distinto", analizó.

Los caballos también estuvieron en la exposición Nuestros Caballos, que se realizó en marzo pasado: ambos fueron premiados. “Lo que destaco de la cría es, ante todo, la pasión. Eso es clave. También la posibilidad de criar en campos familiares, lo cual facilita las cosas. La raza ha crecido mucho y eso ayudó a que los caballos tengan mayor valor. Además, la selección genética juega un rol central: uno va aprendiendo, seleccionando, y los animales mejoran su valor", subrayó.

As Rooster Music también se quedó Reservada Gran Campeona hembra en categoría Aficionados

“Yo empecé a criar por una amiga de mi mamá, que también cría acá en Azul. Arranqué con la ayuda de mi abuela, así que fue algo familiar. Con el tiempo, me fui involucrando cada vez más, siempre que podía, porque también ese momento estudiaba. Con los años fui mejorando. Al principio lo hacía como hobby, ya que tenía mis estudios y luego mis trabajos. A partir de la pandemia hubo un cambio importante: la gente empezó a comprar mis caballos. Ahí decidí independizarme y dedicarme exclusivamente a la cría y venta. Hace unos dos o tres años comencé a participar en exposiciones, incluyendo Palermo, que es el lugar más importante para los criadores", cerró.