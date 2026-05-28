Día Mundial del Hambre: el dato que estremece sobre los alimentos que se desperdician en la Argentina

Cada año se tiran o pierden más de 1300 millones de toneladas de alimentos en el mundo. Los números se conocen en el Día Mundial del Hambre, según la información recopilada por los Bancos de Alimentos en la Argentina, quienes trabajan para recuperarlos y ponerlos donde más se necesitan. Desde la organización destacaron que detrás de ese número no hay solo comida que nunca llega a la mesa, sino agua, energía, suelo y trabajo que se esfuman junto con ella.

De acuerdo con los datos de los Bancos de Alimentos en la Argentina se desperdicia aproximadamente el 12,5% de toda la producción nacional de alimentos, esto representa unos 362 kilos por persona por año. Ese volumen de alimentos desperdiciados alcanzaría para cubrir la alimentación anual de unos 24 millones de personas.

Destacaron que la magnitud del problema alimentario se vuelve más concreta cuando se la pone en números: entre 10 y 15 millones de personas atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria severa o moderada, según distintas mediciones recientes. Entre ellas, los más afectadas son los más chicos: más de la mitad de las niñas y niños del país vive en situación de pobreza, lo que impacta directamente en su acceso a una alimentación adecuada y en su desarrollo. Todo esto ocurre mientras toneladas de alimentos aptos para el consumo se pierden cada día a lo largo de toda la cadena: en el campo, en la industria, en el comercio y en los hogares, dijeron.

Los Bancos de Alimentos reclaman incentivos para facilitar la recuperación de productos aptos para consumo que hoy terminan descartados Bancos de Alimentos

Según mencionaron, son dos problemas que conviven y se potencian, por tanto, es exactamente ahí donde los Bancos de Alimentos intervienen. Contaron que la comida se pierde en cada eslabón. Según datos de la FAO, cerca del 14% de los alimentos se pierde antes de llegar al comercio. Si se suma lo que se descarta en retail y hogares, el desperdicio total puede superar el 30% de todo lo producido.

En el caso de la producción primaria, frutas y verduras que no cumplen estándares estéticos, excedentes de cosecha sin salida comercial y problemas de almacenamiento en origen y logística. En otro tramo, la industria con productos fuera de especificación, roturas en línea de producción, mermas en el proceso de elaboración y cambios en formulación.

Además, los retail y comercio, donde los alimentos próximos a vencer, devoluciones, productos con packaging externo dañado y exceso de stock.

En el otro eslabón están los hogares con sobrecompra, mala planificación de menús, confusión entre fecha de vencimiento y de consumo preferente, y restos que se tiran.

Los Bancos de Alimentos buscan conectar excedentes con quienes más lo necesitan

Según destacaron, los Bancos de Alimentos trabajan principalmente sobre los primeros tres eslabones, recuperando alimentos que quedaron fuera del circuito comercial —por cuestiones de presentación, excedentes o fechas próximas— pero que todavía son completamente aptos para el consumo.

En 2025, los Bancos de Alimentos en Argentina recuperaron más de 21 millones de kilos de alimentos, de los cuales el 64% fue de alto valor nutricional. Gracias a este trabajo se generaron más de 63 millones de platos de comida que fueron distribuidos en 4968 organizaciones sociales y llegaron a más de 1 millón de personas en todo el país, el 68% son niñas y niños. El impacto no termina en la mesa, destacaron, ya que recuperar esos alimentos también tuvo consecuencias concretas para el ambiente: se evitó la emisión de más de 56 millones de kilos de CO₂ equivalente y el desperdicio de más de 36 millones de metros cúbicos de agua utilizados para la producción de esos alimentos.

Por otra parte, destacaron que cada alimento recuperado representa una oportunidad para acompañar a quienes más lo necesitan pero, además, es una posibilidad concreta de utilizar de manera más eficiente los recursos invertidos en la producción. “El trabajo en red y el compromiso de empresas, voluntarios y organizaciones sociales hacen posible que esos alimentos lleguen a miles de familias en todo el país”, dijo Pablo Algrain, director ejecutivo de Bancos de Alimentos Argentina.

Recuperan alimentos descartados por razones comerciales o estéticas y los distribuyen en casi 5000 organizaciones sociales de todo el país Bancos de Alimentos

Según mencionaron, en la Argentina, cuando una empresa destruye alimentos puede recuperar el crédito fiscal del IVA asociado a esos productos, mientras que al donarlos ese beneficio no siempre aplica de la misma manera. “A eso se suman los costos operativos de clasificar, almacenar, transportar y garantizar la trazabilidad de las donaciones. Descartar, en cambio, suele ser un proceso más simple, rápido y económicamente conveniente. Mientras el marco normativo y fiscal no incentive la donación por sobre el descarte, el desperdicio seguirá siendo, para muchas empresas, la opción más racional desde el punto de vista económico”, mencionaron.

Por otra parte, indicaron que el Estado argentino destina miles de millones de pesos a programas de asistencia alimentaria mientras millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo se pierden cada año.

”A escala global, la FAO estima que el desperdicio alimentario genera pérdidas económicas por 400.000 millones de dólares anuales y representa cerca del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero”, dijeron.

Por último indicaron que el desafío ya no es solo solidario, sino de política pública. "Si los Estados invirtieran en facilitar la donación —a través de incentivos fiscales, infraestructura logística y marcos regulatorios más ágiles— podrían reducir el gasto en compra de alimentos, evitar residuos y hacer que lo que ya fue producido llegue a quienes más lo necesitan. No se trata de producir más. Se trata de no tirar lo que ya existe", sintetizaron.