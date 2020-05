El Central ofrece un instrumento ligado al dólar

Fernando Bertello Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2020 • 16:54

Luego de haber ordenado a las entidades financieras que los créditos al 24% lanzados por la pandemia de coronavirus no sean tomados por los productores que guarden más de un 5% de soja o trigo , ahora el Banco Central (BCRA) introdujo una modificación en una norma para tratar de seducir a los productores a vender sus granos con un instrumento ligado al dólar en un contexto de tensiones devaluatorias.

El 14 del actual, el BCRA estableció "la posibilidad de efectuar inversiones a plazo [conocido como DIVA] con retribución variable con rendimiento determinado en función del valor de los cereales u oleaginosas" para las personas humanas o jurídicas "con actividad agrícola y por un importe de hasta 2 veces el valor total de sus ventas de cereales y/u oleaginosas registradas a partir del 1.11.19".

Ayer, en otra comunicación, la autoridad monetaria le agregó a esa norma que ese instrumento opere "en función de la variación de la cotización del dólar estadounidense". Para expertos consultados, esa mención al dólar puede ser un estímulo para captar fondos de los productores que, una vez pagados sus gastos de campaña, prefieren quedarse con el grano como reserva de valor hasta que deban realizar otra inversión de campaña.

"Esto incluye la posibilidad de ajustar el depósito en función de la variación del dólar. Es una zanahoria para que el productor tenga la posibilidad de colocar parte del capital en otro tipo de activo vinculado a la variación del dólar", señaló Juan Garzón, economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea.

"La idea es generar algo más atractivo para los productores", agregó el economista. Para Garzón, la suerte de esto dependerá no sólo de cómo lo lleven adelante los bancos, sino también de la "confianza" de los productores.

"Va a depender de la confianza de los productores para que en lugar de tener su capital en el campo lo hagan en el banco", apuntó el experto.

Ante una consulta, en el Central dijeron sobre el instrumento lanzado: "Creemos que es una opción altamente recomendable por un costo beneficio, considerando la posibilidad de plagas o factores climáticos como un granizo que dañe los silobolsas. Acá (con el plazo fijo) el productor tiene el valor de su producción depositado en un banco a valor dólar". Aclararon que si bien el BCRA es quien habilita el instrumento, son los bancos los que deben ponerlo a disposición de los productores y decidir en qué momento lo sacan.

Para Ricardo Baccarin, analista agrícola, la medida "tiende claramente a descomprimir la retención en granos a través de un instrumento financiero que, en alguna medida, replicaría el comportamiento de los granos almacenados".

"Habrá que ver la vocación por parte de la comunidad de productores, de suscribir o no estos títulos", dijo. Recordó que "el productor está habituado desde hace años a manejar su producción con sus silosbolsas y no está familiarizado con instrumentos financieros que repliquen el comportamiento de ellos".

En su comunicación, el BCRA dijo que "amplió la posibilidad a los productores agropecuarios de efectuar depósitos a tasa variable, ligados a la cotización del dólar. Esta opción se suma a las ya existentes atadas a los precios de cereales y oleaginosas".

"La posibilidad de acceder a estos depósitos a tasa variable es para las personas con actividad agrícola y por un importe de hasta 2 veces el valor total de sus ventas de cereales y/u oleaginosas registradas desde el 1° de noviembre de 2019", indicó el organismo.

Según dijeron en una corredora de granos, la medida apunta a "suprimir" el riesgo devaluatorio para la venta de la cosecha. "Básicamente, el BCRA ofrece a aquellas personas físicas o jurídicas que sean productores o empresas agropecuarias una alternativa de depósito bancario, en pesos y vinculado a la evolución del tipo de cambio. Así se busca suprimir el riesgo devaluatorio para la venta de cosecha. Previamente se había dispuesto la posibilidad de realizar depósitos, aunque únicamente ligado al precio de los granos", precisó Eugenio Irazuegui, de Zeni.

Ante la consulta de LA NACION, el economista Fernando Soliño opinó que esta es una medida de contención de pesos "para que no deje de ingresar dólares" en el actual contexto que vive el país.

"Los DIVA son una opción que ofrece el Central a su conveniencia. Es para evitar el pase a dólares. Esto solo es una medida, una más. Y lo hacen como un incentivo para evitar el drenaje de dólar, pero es un excedente de utilidades", describió Soliño.

También destacó que lo mejor y conveniente para el productor es invertir en maquinaria. "Se le recomienda al productor invertir, en vez de colocar en depósitos, ese excedente que tiene de su actividad. En el futuro siempre hay que aconsejarle al productor a invertir y no a colocar los bienes financieros porque no conviene. Casualmente se los alienta a colocarlos y no a invertir a futuro en maquinaria", amplió.

En tanto, para el economista Fausto Spotorno esta medida al productor no lo beneficia ni lo perjudica. "El Central está tratando de estimular a los bancos a ofrecer más efectivo a los productores porque después no pueden ofrecer estímulos en depósitos o instrumentos que no usan. Lo que sí veo es que los productores tienen que vender los granos", dijo.

"Hacer el DIVA para los bancos es un estímulo porque los hace ganar más en intereses y traer depósitos. Pero el productor no es tan sofisticado financieramente. Por eso a la mayoría no les sirve para nada (la medida del BCRA) es algo que nadie quiere y que no tiene sentido sacarlo. Los productores tampoco quieren poner la plata en el banco", añadió.

"Están desesperados de dólares que le dicen al campo de liquidar (vender) los granos y al productor le dicen que está disponible el DIVA, como si el productor confiara en el banco", destacó el también director del Centro de Estudios Económicos de OJF.

Con la colaboración de Belkis Martínez