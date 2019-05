El escenario internacional que le espera al maíz

En el primer panel del Congreso de Maizar 2019, los expositores: Ramalho da Silva, Schaaf,Passero y Petri

Con una demanda mundial en crecimiento y una producción de maíz en Estados Unidos que podría verse afectada por problemas climáticos, la Argentina tiene por delante un escenario extraordinario en términos de demanda y de precios.

Esa fue una de las conclusiones a las que llegó Ricardo Passero, senior Risk Manager Consultant-INTL FCStone, en el Congreso Maizar 2019.

"Lo vimos en marzo y en abril pasado. El país tiene una producción creciente en un mercado que es aún más demandante y donde el principal productor (por EE.UU.) está en problemas. La única amenaza es el brote de gripe africana en China . Pero la Argentina no se va a haber verse afectada", señaló.

En cuanto al conflicto entre China y Estados Unidos, el profesional sostuvo que tiene una incidencia disruptiva importante que traspasa al mercado internacional. "Veo difícil la posibilidad de un acuerdo entre ambos países en el corto plazo", explicó.

Por su parte, el brasileño Cesário Ramalho da Silva, vicepresidente de Abramilho y presidente de Maizall, dio detalles de la situación política que atraviesa su país e hizo un paralelismo con la Argentina.

"Estamos pasando de un gobierno de centro izquierda a uno de derecha, al igual que su país (por la Argentina). Es un momento difícil para la política económica brasileña. Pero si queremos ser una economía seria debemos hacer una reforma previsional porque hay un déficit fiscal significativo", precisó.

Maizall está conformada por la Asociación Brasileña de Productores de Maíz (Abramilho), el Consejo de Granos de los Estados Unidos (US Grains Council), la Asociación de Productores de Maíz de los Estados Unidos (National Corn Growers Association) y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar). Juntas representan alrededor del 50% de la producción y un 70% del comercio global de maíz.

Esta alianza, creada en 2013, tiene como objetivo colaborar en el ámbito mundial para comunicar los asuntos clave relacionados con la seguridad alimentaria, la biotecnología, la protección del ambiente, el comercio y la imagen pública de los productores.

El evento también contó con la presencia de Julius Schaaf , ex presidente de Maizall y ex presidente del US Grains Council y de Gerardo Petri, de la Secretaría de Agroindustria.