“El Estado no te va a molestar”: el Gobierno desreguló el uso de drones y Federico Sturzenegger lo celebró con un mensaje futurista

Un nuevo marco regulatorio para el uso de drones fue oficializado este viernes a partir de la derogación de resoluciones de hace seis años que regulaban el uso de estos equipos en la Argentina. Si bien la decisión fue publicada en el Boletín Oficial esta mañana a través de la resolución 550/2025, de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), también fue destacada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger en sus redes sociales, donde también agradeció al equipo que estuvo detrás.

“Cada día aumentan las aplicaciones de drones en el campo, el comercio, para la entrega de medicamentos, la industria, etc. Por eso es clave un marco abierto y de libertad absoluta para el uso de la tecnología. En poco tiempo los drones vigilarán el ganado, sembrarán y fumigarán nuestros campos, serán el vehículo para el delivery de comida y para el comercio (pronto tendremos drone-puertos en cada hogar), incluso cuidarán nuestras fronteras", escribió Sturzenegger en la red social X.

Tal como recalcó, ahora, las posibilidades son “infinitas” para el uso de drones en el país: “Libertad, libertad, libertad es lo que nos pide el presidente Javier Milei”.

La decisión lleva la firma de Oscar Villabona, director de la ANAC, y deroga las normativas que regían en la Argentina hasta ahora. “La resolución saca del medio al Estado en las operaciones de drones con peso inferior a 250 gramos en todo el territorio. Además, se deja de exigir licencia para drones inferiores a 25kg, y en áreas rurales el uso también será totalmente libre", explicó el ministro.

En el agro es una tecnología que crece Banburubí

Según publicó Sturzenegger, si se quiere operar un drone inferior a 250 gramos, hay libertad de hacerlo “como y donde quieras”.

“El Estado no te va a molestar. Si querés invertir y operar drones en zonas rurales, también: lo vas a operar bajo tu propio riesgo sin que el Estado (incluye a la ANAC) te pida, ni licencia, ni cursos, ni nada. Dato de color. El kirchnerismo había generado un monopolio, por el que una sola empresa estaba habilitada para dar cursos en ciertas categorías. En fin... A partir de la resolución, todos los instructores y Centros de Instrucción quedan habilitados para dar cursos en todas las categorías”, dijo.

A partir de ahora, queda derogada la resolución 880/2019, la principal norma que aprobó el “Reglamento de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y de Sistemas de VANT (SVANT)”. También quedó sin vigencia la resolución ANAC 885/2019 que establecía procedimientos específicos o aclaraciones operativas; la resolución 319/2025 y la resolución 334/2025 relacionada con aspectos operativos o técnicos del uso de drones.

La ANAC busca simplificar, modernizar y desregular, pero sin perder de vista la seguridad operacional BB DESIGN STOCK - Shutterstock

El nuevo esquema normativo (Partes 100, 101 y 102 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil) reemplaza integralmente ese viejo marco, bajo un enfoque actualizado, alineado a estándares internacionales y con una mirada de desregulación, eficiencia y seguridad operacional.

En rigor, de la resolución se desprende que la ANAC busca simplificar, modernizar y desregular, pero sin perder de vista la seguridad operacional. Además, busca promover el uso civil, comercial, recreativo y científico de drones, con más agilidad y menos trabas burocráticas. El enfoque será basado en el riesgo: no todas las operaciones tendrán los mismos requisitos. Habrá mayor participación del sector privado y se buscará evitar prácticas monopólicas en el negocio por parte de fabricantes, importadores o centros de formación.