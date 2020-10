El Gobierno y la agroindustria buscan acelerar un plan para exportar más

En el encuentro se definieron grupos de trabajo para una Estrategia Nacional Agroalimentaria (ENA)

Luego de que bajara las retenciones a la soja de manera temporal para intentar impulsar un mayor ingreso de divisas, el Gobierno se reunió con referentes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que integran casi 60 entidades ligadas a la agroindustria. Acordó con esa agrupación avanzar con cuatro grupos de trabajo con vistas a elaborar medidas para el sector y una Estrategia Nacional Agroalimentaria (ENA).

Por el lado del Gobierno estuvieron el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros del gabinete económico Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Luis Basterra (Agricultura). También el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, y la titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont.

Por el CAA concurrieron Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara Cec); José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales; Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes; Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y Patricia Freuler de Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina.

Es la primera vez que en los encuentros presenciales del CAA con el Gobierno asiste un representante de los productores. En el CAA están, además de CRA, Coninagro y Federación Agraria. En las última semanas hubo críticas de los productores al CAA e incluso CRA analizó salir de la agrupación luego que la rebaja de retenciones fuera mayor para la industria. Sin embargo, CRA se quedó y Chemes asistió al encuentro para seguir de cerca los temas.

En este contexto, en el encuentro no hubo referencias a cómo están liquidando divisas los exportadores (según la Bolsa de Comercio de Rosario, desde el 6 del actual se declararon ventas al exterior de poroto y subproductos de soja por 1,3 millones de toneladas valuadas en US$636,7 millones y que ya pagaron retenciones por US$178,4 millones), pero sí se crearon cuatro grupos de trabajo para el ENA.

Habrá una nueva reunión el 4 del mes próximo

El primero sobre un proyecto de ley para medidas a favor de la producción y la exportación, el segundo es para abordar las economías regionales, el tercero sobre carnes y el cuarto grupo de trabajo es para reducir las trabas burocráticas en el comercio exterior, esto último algo que ya encaró el gobierno anterior. El 4 del mes próximo habrá un nuevo encuentro.

"La reunión se desarrolló en un clima positivo y de trabajo. Hubo pleno consenso que el Gobierno quiere incentivar la producción agropecuaria, agregar más valor y exportar más", dijo Idígoras. En tanto, Chemes señaló: "El planteo que yo hice fue que hay que generar confianza, que el productor tenga confianza para poder trabajar porque es el encargo de generar todo el eslabón productivo". El presidente de CRA agregó:

"Nos escucharon con mucha atención, en la mayoría de los temas planteados estuvimos de acuerdo. Solo podremos estar más confiados cuando veamos los hechos. Hasta que no se vean los hechos no sabemos si esto va a funcionar o no".

