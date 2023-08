El secretario de Agricultura criticó a Larreta: “Le recomendaría que no se ponga como ejemplo”

escuchar

GUALEGUAYCHÚ, Entre Ríos.- El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, criticó al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, por sus propuestas en torno a reducir y posteriormente eliminar las retenciones al campo si gana las elecciones.

Este jueves, Bahillo, que es oriundo de esta provincia, asistió junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y a otras autoridades, a la inauguración de una nueva línea de producción en una fábrica del Parque Industrial Gualeguaychú.

Consultado por LA NACION y Radio 2820 acerca de las declaraciones de Rodríguez Larreta en el marco de la campaña sobre la reducción y posterior eliminación de los derechos de exportación al campo [Larreta prometió, desde un primer momento, sacar las retenciones a las economías regionales y avanzar con otros productos], Bahillo afirmó: “Redujeron las retenciones, las sacaron, sacaron el cepo y las volvieron a poner. Tomaron una deuda récord y astronómica en dólares, nos dejaron un vencimiento de tres años y tuvieron que volver a poner el cepo. Así que yo le recomendaría a Larreta que no se ponga como ejemplo porque todo lo que hicieron les salió mal”.

Y fustigó: “Si van a hacer lo mismo que hicieron antes no se pueden esperar resultados diferentes”. En este contexto, el funcionario añadió: “Nosotros no tenemos problemas en repensar y replantear las retenciones, pero queremos ser serios y no generar expectativas y volver a frustrar a los productores, que son los sujetos de importancia en esto. Estoy convencido que nos debemos dar esa discusión y que podemos salir de este esquema de retenciones hacia otro sistema impositivo que grave más al que más tiene”.

Por último, se refirió a la postura del Gobierno en materia de retenciones al agro y adelantó una posible medida: “No es una cuestión dogmática para nosotros el tema de las retenciones, llegamos con un montón de retenciones a las economías regionales y por tres decisiones que tomamos, la tercera se tomará en septiembre, después de estos cuatro años nos vamos a ir sin retenciones en las economías regionales”.

Horacio Rodríguez Larreta disertó en la última Exposición Rural de Palermo y contó qué piensa hacer con las retenciones Gonzalo Colini - La Nación

También remarcó: “Nosotros no tenemos problemas para plantear el tema y entiendo que vamos a ir a un nuevo esquema de retenciones pero no soy yo quien debe anunciar esto, porque además es un tema que debemos analizar concienzudamente ya que no podemos resentir las cuentas del Estado. Ahora, si alguien quiere ser irresponsable en este tema, y plantearlo en este sentido, que lo haga”.

En la última Exposición Rural de Palermo, Larreta anunció que, desde el primer día de su mandato, eliminará los derechos a la exportación de diversos productos, como la leche, quesos, vino, maní, arroz, lana, azúcar, madera, papa y algodón, entre otros.

Además, se comprometió a presentar un cronograma descendente, realista y sostenible para reducir las retenciones en el resto de los productos que actualmente exporta el país.