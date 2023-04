El secretario de Agricultura se expresó en favor de “quitar” las retenciones en situaciones como la sequía

escuchar

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aseguró que “se pueden quitar los derechos de exportaciones”, pero aclaró que hay que pensar esto con mucha madurez y responsabilidad en medio de la coyuntura que vive el país. La iniciativa que deslizó iría siempre sosteniendo los ingresos del Estado. También le hizo un guiño al ministro de Economía, Sergio Massa, sobre las políticas económicas que lleva adelante que, indicó, “van a largo plazo”.

Durante la apertura del Seminario de Oportunidades para el Desarrollo Federal, organizado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que se desarrolla en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, se refirió brevemente a la coyuntura económica y política del país. “Todos sabemos que estamos viviendo una situación compleja, crítica y confío plenamente en el equipo de Sergio Massa para superar esta situación. No tengo ninguna duda. Tenemos que generar políticas de producción, no nos debemos inmovilizar. Hay que generar políticas de mediano y largo plazo, porque el productor imperiosamente necesita previsibilidad. Se la debemos al sector desde hace muchísimos años”, señaló.

“Tenemos una coyuntura que no podemos modificar, pero que nos condiciona fuertemente; en circunstancias tan adversas de sequías como estas deberíamos tener un sistema que nos permita tener alguna movilidad en retenciones que nos permita traducir esto en una mejora para el productor”, agregó.

El secretario hablaba de que se “necesitan medidas fiscales” para el sector agropecuario. “Necesitamos darnos un debate de lo que son los derechos de exportación. La brecha de la soja, nos sobra capacidad instalada [en la industria procesadora del grano] y no podemos aprovecharla porque no tenemos capacidad y volumen; tenemos que dar el debate y no hay atajos”, puntualizó.

Bahillo: “Lo peor que puede pasar es no tener un plan, un programa, las medidas pensadas" Cortesía CAA

Además, explicó que para llegar a las 160 millones de toneladas [de producción general] se tendría que repensar el esquema de retenciones, una ley de semillas, políticas de riego con incentivos fiscales, reducir el IVA a las inversiones en este rubro, acortar los plazos de amortización en estas inversiones que son importantes, políticas de financiamiento en el corto plazo para la recuperación del trabajo. Dijo que esto último se lo han transmitido al Banco Nación para recuperar el trabajo de los productores: “Fundamentalmente generar previsibilidad”.

Bahillo sostuvo que hay momentos y situaciones en las que determinadas medidas se pueden implementar y otras que tienen que esperar. “Lo peor que puede pasar es no tener un plan, un programa, las medidas pensadas. Después, de acuerdo con las circunstancias, se aprovecha la oportunidad. Las medidas están pensadas en crecimiento, producción, volumen. Acá no hay atajos. Hay quienes plantean atajos y soluciones fáciles, y que aunque sea de a poco, le vaya bien a todos”, completó.

No obstante, aclaró que, si bien tienen “ideas, propuestas” de eliminar las retenciones, tiene que ser el Congreso quien las elimine. “Primero hay que diferenciar el mediano plazo de la coyuntura, pero eso [la coyuntura] no nos invalida pensar en el mediano plazo de pensar en este esquema”, puntualizó.

El dólar agro

Por otra parte, sostuvo que todavía hay que esperar los resultados del dólar agro, porque tomó algunos días implementarlo. “Es hasta el 31 de mayo, creo que cuando se hacen las comparaciones entre [las dos ediciones del dólar soja] septiembre y diciembre perdemos de vista que esa ventana duró 30 días y esta dura casi 60 días. Habría que ver cómo sigue evolucionando. Creo que vamos a llegar al objetivo buscado, pero no hay que perder de vista que va a estar hasta el 31 de mayo”, especificó.

Para incluir a más economías regionales y empresas a exportar con un dólar a $300, indicó que se están mejorando algunos mecanismos desde la Secretaría de Comercio y Aduana. Es para poder habilitar más Cuits para exportar bajo este mecanismo.

José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Cortesía CAA

El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, también habló durante la apertura del seminario, donde explicó que el CAA, con fuerte presencia en economías regionales, va mucho más allá de la producción granaria, ya que incluye la forestal, vitivinícola, frutas, entre otros. Además, sostuvo que el Consejo se creó para el debate de ideas. “No nos quedamos en la queja, no somos una entidad gremial ni pretendemos serlo. No ponemos foco en los temas de coyuntura, más allá de que sirven para modelar las propuestas de políticas a futuro”, explicó.

Aseveró que no están vinculados a ningún sector ni líneas de pensamiento político. “Si tenemos la disposición de sentarnos a dialogar y buscar consensos con todos los actores de la política y economía nacional, incluyendo por supuesto, a trabajadores y movimientos sociales”, narró. Dijo también que hay una oportunidad de producir lo que demanda el mundo en materia prima y alimentos. “No basta con decirlo, tenemos la obligación moral de convencer a la política y a la sociedad económica que esa oportunidad es real y que para capturar hace falta un acuerdo macro de no cambiar las reglas de juego. Venimos perdiendo oportunidades, el año pasado sin ir más lejos, la triste y ridícula guerra Ucrania-Rusia, nos daba la alternativa de potenciarnos como abastecedores de esa demanda en riesgo”, amplió.

Por otra parte, habló de las barreras que impiden potenciar las exportaciones, como la alta carga impositiva, la macroeconomía inestable, los problemas climáticos, que son “los que borraron de la cancha” al país, mientras que hay naciones vecinas, como Brasil, que superan a la Argentina. “Ellos no mueven el arco, mantienen las reglas de juego, valoran la inversión y respetan la propiedad intelectual”, ejemplificó.