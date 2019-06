Elecciones. El campo esperaba una mayor representación en las listas

El campo no tuvo la representación en las listas que esperaba Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Mariana Reinke
26 de junio de 2019

Se cerraron las listas. Los nombres de los candidatos para las elecciones se imprimen en las boletas, pero el campo quedó relegado a una escasa representación. Con antelación, muchos nombres se barajaban, pero al final, los ruralistas se quedaron con gusto a poco.

La lista es corta. Algunos de los nombres que lograron escabullirse entre el resto de los candidatos figura el entrerriano Alfredo de Angeli que irá en el primer lugar de la lista de candidatos a senadores nacionales por su provincia ( Juntos por el Cambio ).

Al bonaerense Pablo Torello, que buscará renovar banca, se suma, entre otros, Luciano Bugallo, marido de Lucila Lehmann y asesor en temas agropecuarios de Lilita Carrió . En Formosa el exministro de Agroindustria Ricardo Buryaile intentará volver a ser diputado.

El sector siente que quedó en inferioridad de condiciones, sin embargo rescata la consideración del gobierno actual para con la actividad. "En las listas de diputados, percibimos que faltan dirigentes agropecuarios, pero sabemos la importancia que este Gobierno le da al sector agropecuario y agroindustrial", dijo a LA NACION, Dardo Chiesa , presidente de CRA .

En la misma línea, Matías De Velazco, presidente de Carbap, cree que el campo no está representado en el poder legislativo. "Es una lástima, porque hay poca gente que conozca el sector. No hay paridad entre lo que significa el sector para el país con la representación legislativa que tiene", se quejó.

"Estos son los vicios de la política, como un círculo cerrado de quienes están allí dentro que consideran a la política como el objetivo de sus vidas y no se van más. No hay renovación y siempre quieren estar prendidos. Hay una puja, los cargos se reparten entre ellos y no lo abren al sector productivo", reclamó.

Para el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , Daniel Pelegrina hay una doble visión, con distintos modos de representar las ideas del campo en el Congreso. "Uno es a través de aliados del campo que, a pesar de no provenir del agro, pueden interpretar, ver nuestras necesidades y abogar por esas ideas y el otro modo es a través de referentes del propio sector que se integran a las listas de los diferentes partidos", indicó.

Agregó: "Acá no estamos bien (en referencia a la representación del sector en las listas), contamos con algunas figuras destacadas, pero son pocas. Con este esquema de integración de las listas, no nos resulta fácil canalizar las vocaciones de hombres de campo que quieren dedicarse a lo público".

Carlos Iannizzotto de Coninagro reclamó que el sector no se siente representado "en absoluto". Pero insistió que hay una falla en los productorres en no tener un plan estratégico y un posicionamiento en la poítica argentina. "Hay que vencer los preconceptos y prejucios y tener dirigentes que se preparen para participar en la política y así llegar al Congreso ", indicó.

Si bien le agradeció a la fórmula Lavagna - Urtubey en haber pensado en él para formar parte de la lista, el dirigente mendocino dijo que "no estaba preparado en este momento para asumir semejante responsabilidad".

Chiesa insistió que el campo apoyará a la gestión actual porque ya sabe cómo es el pasado. "Tenemos diálogo constante con los funcionarios y se pueden generar vínculos de trabajo", rescató.

Por su parte, Pelegrina dijo que lo positivo es hoy en las legislaturas provinciales y municipales, que también constituyen lugares estratégicos y van teniendo una participación destacada. "Desde 2008, contamos con un número creciente de referentes del sector", dijo.